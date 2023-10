A che ora Sinner-Giron a Shanghai e dove vederla in tv: programma ATP Pechino, canale, streaming

Dopo aver trionfato a Pechino, Jannik Sinner cerca un fantastico bis in terra cinese. L’altoatesino farà, infatti, il suo esordio domani nel Masters 1000 di Shanghai, affrontando l’americano Marcos Giron in un match che vale un posto negli ottavi di finale.

Sicuramente è un momento magico, probabilmente il migliore della carriera, per Sinner, che ha saputo battere in rapida successione Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev (prima vittoria di sempre), centrando il suo terzo titolo stagionale. Inoltre con questi risultati l’altoatesino è diventato il nuovo numero quattro del mondo.

Dopo un giorno di stacco totale, oggi Sinner è sceso in campo per allenarsi con Lorenzo Sonego e preparare proprio la sfida con Giron. Lo statunitense, numero 80 della classifica mondiale, ha battuto al primo turno il colombiano Daniel Elahi Galan in due set con il punteggio di 6-2 6-4.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Jannik Sinner-Marcos Giron, match valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. In streaming su SkyGo e Now TV. Non perdetevi la diretta testuale di OA Sport.

CALENDARIO SINNER-GIRON ATP SHANGHAI 2023

Sabato 7 Ottobre 2023 – Show Court 3

3° Match: Jannik Sinner- Marcos Giron

In precedenza dalle 06.30

Tommy Paul – Sebastian Ofner

Frances Tiafoe – Lorenzo Sonego

PROGRAMMA SINNER-GIRON ATP SHANGHAI 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis HD.

Diretta streaming: Sky Go, Now TV, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: lev radin / Shutterstock.com