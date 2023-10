LIVE Arnaldi-Struff, ATP Shanghai 2023 in DIRETTA: ostacolo tedesco, ma l’azzurro se la gioca!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di secondo turno di Matteo Arnaldi nel Masters 1000 di Shanghai (Cina). L’avversario è di quelli tosti, la testa di serie numero 21 Jan-Lennard Struff.

L’azzurro ha battuto nella giornata di giovedì Alexei Popyrin per 4-6 6-3 6-4, rimontando da una situazione di set e break di svantaggio. Un’altra vittoria importantissima nel percorso del ligure, che ormai è stabilmente un top 50 della classifica Atp. Al momento l’italiano sarebbe numero 39 della classifica aggiornata in tempo reale, con le prime 32 posizioni distanti poco più di 250 punti. Il “sogno” di questo finale di stagione sarebbe quello di approdare tra i primi 32 così da essere sicuro di una testa di serie ai prossimi Australian Open.

Il tedesco è imprevedibile. Dotato di un servizio devastante, è capace di battere chiunque così come di sconfitte clamorose. Quest’anno nella finale di Madrid ha messo in difficoltà niente meno che Alcaraz, seppur in condizioni di gioco molto particolari. In quel torneo il tennista di Warstein ha raggiunto l’ultimo atto partendo addirittura dalle qualificazioni, così come aveva fatto anche a MonteCarlo dove si era arreso a Rublev nei quarti. In più, Struff è tornato nel circuito a Zhuhai dopo che non giocava un torneo da Halle, battendo Garin e perdendo da Nishioka. Poi ha giocato a Pechino dove ha perso 7-6 6-3 da Ruud. Una grande occasione quindi per ottenere un pesantissimo terzo turno per Arnaldi.

OA Sport vi augura quindi un buon divertimento, ricordando che il match prenderà il via alle ore 6.30 sul campo Grandstand 2. Qui potete seguire la Diretta Live aggiornata punto dopo punto, mentre il match sarà fruibile su SkySportTennis (203) e SkySportUno (201).

Foto: LaPresse