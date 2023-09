Volley: Simone Anzani ha riottenuto l’idoneità sportiva. Potrà tornare a giocare

Dopo un lungo periodo di stop, finalmente Simone Anzani, centrale della Lube e della Nazionale italiana, può tornare a vedere la luce.

Il giocatore infatti, questa mattina, si è sottoposto agli accertamenti conclusivi, in quel di Roma (all’ Acqua Acetosa), per l’ottenimento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica. I test hanno fornito esito positivo e quindi il classe 1992 potrà tornare nel suo club per riprendere l’attività sportiva e prepararsi in vista dell’inizio della stagione 2023-2024. Di seguito il comunicato rilasciato dalla Federvolley:

“Il centrale azzurro Simone Anzani questa mattina ha effettuato i test conclusivi al Centro di Medicina dello Sport dell’Acqua Acetosa di Roma. Gli accertamenti hanno dato esito favorevole per la concessione dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica. In settimana l’atleta si unirà ai suoi compagni di club per riprendere l’attività sportiva”.

I problemi cardiaci sono quindi alle spalle, per Simone Anzani ora l’obiettivo sarà quello di rimettersi in moto avendo in mente l’obiettivo di Parigi 2024: un’Olimpiade da disputare con indosso la maglia dell’Italia.

