Rugby, Mondiali 2023: tutto facile per la Francia, 27-12 allâ€™Uruguay

Seconda vittoria in due partite per la Francia ai Mondiali di rugby casalinghi. I beniamini del pubblico dopo essersi imposti sugli All Blacks all’esordio, nella seconda giornata del Gruppo A battono 27-12 l’Uruguay.

Allo stadio Pierre Mauroy di Villeneuve-d’Ascq dominio per la squadra transalpina guidata da Galthié che trova anche il punto di bonus e si porta in testa al raggruppamento che comprende anche l’Italia.

Una sola meta, quella firmata da Hastoy al 12’ per i padroni di casa che comunque chiudono il primo tempo avanti 13-5 grazie al piede di Jaminet.

Vantaggio che si amplia nella ripresa: a segno Mauvaka e Bielle-Barrey per chiudere i conti, mentre in casa uruguaiana il timbro di Amaya.

Foto: Lapresse