Pattinaggio artistico a rotelle, Mondiali 2023: acqua in pista, le gare odierne partiranno in ritardo

Arriva una notizia importante da Ibaguè, città della Colombia che ospita in questi giorni i Campionati Mondiali 2023 di pattinaggio artistico a rotelle. Le competizioni previste per la data odierna sono state infatti sospese per via di una pioggia molto forte che ha portato l’acqua ad entrare dentro l’impianto, bagnando così parte della pista e alcune strumentazioni fondamentali per il normale svolgimento dell’evento.

La World Skate poco dopo le 17:00 italiane ha annunciato la sospensione delle gare fino a nuova comunicazione. Al momento lo staff organizzativo è al lavoro per poter asciugare la superfice della pista. Secondo quanto riportato dai presenti, l’acqua sarebbe entrata dalla parte esterna del suggestivo Coliseo Municipal, struttura al coperto ma che è aperta nella sua parte laterale. L’inconveniente non ha permesso ad alcuni atleti facenti parte della specialità gruppi show e precision di concludere le prove previste per la mattina.

Al momento la Federazione internazionale ha fissato come orario d’inizio le 14:00 locali, dunque le 21:00 italiane. Il timing però potrebbe subire ancora delle variazioni a seconda delle condizioni metereologiche.

Ricordiamo che la rassegna iridata è giunta alla sua fase clou. Oggi infatti assisteremo ai programmi liberi della specialità Senior individuale maschile e femminile.

El Coliseo Mayor de Ibagué, amb goteres a dos dies del Mundial a causa de les intenses pluges que estan caient a la ciutat colombiana El @CPAOLOT està pendent de l’estat de la pista per completar el primer entrenament oficial#Olot #Garrotxa pic.twitter.com/f3xvamILi1 — Garrotxadigital (@garrotxadigital) September 28, 2023

Foto: World Skate