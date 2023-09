Olimpiadi Parigi 2024: le speranze di medaglia dell’Italia. Il borsino: punte, outsider, atleti in rampa di lancio

10-10-20. Si riparte da questi indimenticabili numeri, con i quali l’Italia concluse la memorabile ed indelebile edizione delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (disputate nel 2021 a causa dello slittamento dovuto all’emergenza sanitaria). Le qualificazioni verso Parigi 2024 sono già iniziate lo scorso anno ed entreranno definitivamente nel vivo nei prossimi mesi.

Per quanto visto nel 2022, l’Italia può legittimamente covare l’ambizione di provare a migliorare ulteriormente il bottino già sontuoso conseguito in Giappone. È evidente che la probabile assenza di Russia e Bielorussia (ma la questione appare ben lungi da una soluzione definitiva) potrebbe socchiudere ulteriori chance da medaglia per il Bel Paese, in particolare in sport come ginnastica artistica, ginnastica ritmica, nuoto, atletica, lotta, boxe, scherma e tiro a segno. Ciò tuttavia non deve far sottovalutare le potenzialità di un movimento tricolore che nella scorsa annata ha messo in risalto un trend in continua e decisa crescita.

Ma chi saranno gli azzurri su cui puntare per salire sul podio in Francia e, possibilmente, cantare l’Inno di Mameli? Andiamo a scoprirli sport per sport con un borsino che vi farà compagnia fino ai Giochi parigini e che aggiorneremo costantemente. Per ciascuna disciplina troverete i più concreti candidati alle medaglie, gli outsider ed i volti nuovi in rampa di lancio. Perché su OA Sport, come ormai sapranno i nostri lettori più affezionati, le Olimpiadi non durano 16 giorni, ma 4 anni! Buon divertimento.

BORSINO OLIMPIADI PARIGI 2024

Ultimo aggiornamento: 4 settembre 2023

ARRAMPICATA SPORTIVA

Carte da medaglia: Matteo Zurloni (speed)

Outsider: –

In rampa di lancio: Ludovico Fossali (speed)

ATLETICA

Carte da medaglia: Marcell Jacobs (100 metri), Massimo Stano (20 km marcia), Antonella Palmisano (20 km marcia), 4×100 metri maschile, 35 km mista a coppie di marcia, Gianmarco Tamberi (salto in alto), Andy Diaz (salto triplo), Zane Weir (getto del peso), Leonardo Fabbri (getto del peso), Larissa Iapichino (salto in lungo)

Outsider: Filippo Tortu (200 metri), Alessandro Sibilio (400 hs), Sara Fantini (lancio del martello), Francesco Fortunato (20 km marcia), 4×100 femminile

In rampa di lancio: Mattia Furlani (salto in lungo), Pietro Arese (1500 metri), Emmanuel Ihemeje (salto triplo), Simone Barontini (800 metri)

BADMINTON

Carte da medaglia: –

Outsider: –

In rampa di lancio: –

BASKET 3X3

Carte da medaglia: –

Outsider: –

In rampa di lancio: –

BEACH VOLLEY

Carte da medaglia: –

Outsider: Samuele Cottafava-Paolo Nicolai, Adrian Carambula-Alex-Ranghieri

In rampa di lancio: Valentina Gottardi-Marta Menegatti

BREAK DANCE

Carte da medaglia: –

Outsider: Antilai Sandrini

In rampa di lancio: –

CALCIO

Carte da medaglia: –

Outsider: –

In rampa di lancio: –

CANOA VELOCITÀ

Carte da medaglia: –

Outsider: Carlo Tacchini-Gabriele Casadei (C2 500 metri)

In rampa di lancio: –

CANOA SLALOM

Carte da medaglia: Stefanie Horn (K1 donne), Giovanni De Gennaro (K1 uomini)

Outsider: Stefanie Horn (extreme slalom)

In rampa di lancio: Elena Borghi (C1 donne)

CANOTTAGGIO

Carte da medaglia: doppio pesi leggeri uomini, 4 di coppia uomini, doppio maschile senior

Outsider: doppio senior femminile

In rampa di lancio: –

CICLISMO SU STRADA

Carte da medaglia: Filippo Ganna (cronometro uomini), Elisa Balsamo (prova in linea donne), Elisa Longo Borghini (prova in linea donne)

Outsider: Silvia Persico (prova in linea donne)

In rampa di lancio: Vittoria Guazzini (cronometro donne)

CICLISMO SU PISTA

Carte da medaglia: inseguimento a squadre donne, inseguimento a squadre uomini

Outsider: madison uomini, omnium uomini, madison donne, omnium donne

In rampa di lancio: –

GINNASTICA ARTISTICA

Carte da medaglia: Nazionale femminile (prova a squadre), Asia D’Amato (concorso individuale), Vanessa Ferrari (corpo libero), Marco Lodadio (anelli), Nicola Bartolini (corpo libero), Carlo Macchini (sbarra)

Outsider: Nazionale maschile (prova a squadre), Alice D’Amato (parallele asimmetriche)

In rampa di lancio: Angela Andreoli (trave e corpo libero), Manila Esposito (trave)

GINNASTICA RITMICA

Carte da medaglia: Sofia Raffaeli (concorso generale individuale), Nazionale Italia (concorso generale a squadre)

Outsider: –

In rampa di lancio: –

GOLF

Carte da medaglia: –

Outsider: –

In rampa di lancio: –

HOCKEY PRATO

Carte da medaglia: –

Outsider: –

In rampa di lancio: –

JUDO

Carte da medaglia: Assunta Scutto (-48 kg), Odette Giuffrida (-52 kg), Alice Bellandi (-78 kg), Manuel Lombardo (-73 kg), Christian Parlati (-90 kg)

Outsider: Elios Manzi (-66 kg), Antonio Esposito (-81 kg), Gennaro Pirelli (-100 kg), Asya Tavano (+78kg)

In rampa di lancio: Thauany David Capanni Dias (-57 kg)

LOTTA

Carte da medaglia: Frank Chamizo (-74 kg stile libero), Abraham Conyedo (-125 kg stile libero)

Outsider: Nikoloz Kakhelashvili (-97 kg greco-romana)

In rampa di lancio: Danila Sotnikov (-130 kg greco-romana), Simone Piroddu (-57 kg stile libero), Emanuela Liuzzi (-50 kg stile libero donne)

NUOTO

Carte da medaglia: 4×100 sl uomini, Thomas Ceccon (100 dorso), Nicolò Martinenghi (100 rana), 4×100 mista uomini, Simona Quadarella (800 e 1500 sl), Benedetta Pilato (100 rana)

Outsider: Alessandro Miressi (100 sl), 4×200 sl uomini, Margherita Panziera (200 dorso), Gregorio Paltrinieri (800 e 1500 sl)

In rampa di lancio: Sara Franceschi (400 misti)

NUOTO DI FONDO

Carte da medaglia: Gregorio Paltrinieri (10 km), Domenico Acerenza (10 km), Ginevra Taddeucci (10 km)

Outsider: Arianna Bridi (10 km)

In rampa di lancio: –

NUOTO ARTISTICO

Carte da medaglia: –

Outsider: –

In rampa di lancio: –

PALLACANESTRO

Carte da medaglia: –

Outsider: Nazionale maschile

In rampa di lancio: –

PALLAMANO

Carte da medaglia: –

Outsider: –

In rampa di lancio: –

PALLANUOTO

Carte da medaglia: Settebello

Outsider: Setterosa

In rampa di lancio: –

PALLAVOLO

Carte da medaglia: Nazionale maschile

Outsider: Nazionale femminile

In rampa di lancio: –

PENTATHLON MODERNO

Carte da medaglia: Elena Micheli, Alice Sotero, Giorgio Malan

Outsider: –

In rampa di lancio: –

SOLLEVAMENTO PESI

Carte da medaglia: Sergio Massidda (-61 kg), Antonino Pizzolato (-89 kg)

Outsider: Mirko Zanni (-73 kg)

In rampa di lancio: Giulia Miserendino (-71 kg)

PUGILATO

Carte da medaglia: Aziz Abbes Mouhiidine (-92 kg), Irma Testa (-57 kg)

Outsider: Federico Serra (-51 kg), Giordana Sorrentino (-50 kg), Salvatore Cavallaro (-80 kg)

In rampa di lancio: Sirine Chaarabi (-54 kg)

RUGBY A 7

Carte da medaglia: –

Outsider: –

In rampa di lancio: –

SCHERMA

Carte da medaglia: Alice Volpi (fioretto donne), Arianna Errigo (fioretto donne), Martina Favaretto (fioretto donne), Tommas Marini (fioretto uomini), Filippo Macchi (fioretto uomini), Rossella Fiamingo (spada donne), Mara Navarria (spada donne), Alberta Santuccio (spada donne), Davide Di Veroli (spada uomini), squadra fioretto donne, squadra fioretto uomini, squadra spada donne, squadra spada uomini

Outsider: Daniele Garozzo (fioretto uomini), Andrea Santarelli (spada uomini), Luca Curatoli (sciabola uomini), Luigi Samele (sciabola uomini), Martina Criscio (sciabola donne), Rossella Gregorio (sciabola donne)

In rampa di lancio: Valerio Cuomo (spada uomini), Michele Gallo (sciabola uomini), Michela Battiston (sciabola donne)

SKATEBOARD

Carte da medaglia: –

Outsider: –

In rampa di lancio: –

SPORT EQUESTRI

Carte da medaglia: –

Outsider: –

In rampa di lancio: –

SURF

Carte da medaglia: –

Outsider: Leonardo Fioravanti

In rampa di lancio: –

TAEKWONDO

Carte da medaglia: Vito Dell’Aquila (-58 kg), Simone Alessio (-80 kg)

Outsider: –

In rampa di lancio: –

TENNIS*

Carte da medaglia: Jannik Sinner

Outsider: Lorenzo Musetti

In rampa di lancio: –

*Si giocherà sulla terra battuta

TENNISTAVOLO

Carte da medaglia: –

Outsider: –

In rampa di lancio: –

TIRO A SEGNO

Carte da medaglia: Danilo Dennis Sollazzo (carabina 10 metri)

Outsider: Massimo Spinella e Riccardo Mazzetti (pistola automatica 25 metri), Paolo Monna (pistola 10 metri)

In rampa di lancio: Federico Nilo Maldini (pistola 10 metri)

TIRO A VOLO

Carte da medaglia: Silvana Stanco (trap donne), Jessica Rossi (trap donne), Diana Bacosi (skeet donne), Luigi Lodde (skeet uomini), skeet misto a coppie, Mauro De Filippis (trap uomini)

Outsider: Martina Bartolomei (skeet donne), Massimo Fabbrizi/Giovanni Pellielo (trap uomini), Gabriele Rossetti (skeet uomini)

In rampa di lancio: –

TIRO CON L’ARCO

Carte da medaglia: Mauro Nespoli (arco individuale uomini)

Outsider: squadra femminile, squadra maschile, gara mista a coppie

In rampa di lancio: –

TRIATHLON

Carte da medaglia: –

Outsider: –

In rampa di lancio: –

TUFFI

Carte da medaglia: Chiara Pellacani/Elena Bertocchi (trampolino 3 metri sincro)

Outsider: Giovanni Tocci/Lorenzo Marsaglia (trampolino 3 metri sincro)

In rampa di lancio: Chiara Pellacani (trampolino 3 metri)

VELA

Carte da medaglia: Ruggero Tita/Caterina Banti (Nacra17), Marta Maggetti (iQFoil), Nicolò Renna (iQFoil), Riccardo Pianosi (Formula Kite)

Outsider: Giacomo Ferrari-Bianca Caruso (470 misto)

In rampa di lancio: Chiara Benini Floriani (ILCA 6), Lorenzo Brando Chiavarini (ILCA 6)

