LIVE Memorial Pantani 2023 in DIRETTA: Sivakov e Hirschi i favoriti, Rota e Formolo ci provano

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’edizione 2023 del Memorial Pantani. Dopo la cancellazione dello scorso anno a causa del maltempo, la corsa dedicata al Pirata torna in calendario per eleggere il successore di Sonny Colbrelli, a segno nella sua stagione d’oro culminata con il successo nella mitica Parigi-Roubaix.

Una corsa in cui bisognerà curare con particolare attenzione il GPM di Cima Gorolo (5,3 km al 5,3%) che fa da apripista al circuito di Longiano, di 15,9 chilometri da percorrere quattro volte, con il Crocetta e il muro di Via Belvedere. Il tutto sarà poi sublimato dal circuito di cinque km da affrontare quattro volte prima dell’arrivo in Viale Carducci davanti al monumento dedicato al corridore romagnolo.

Fari puntati su Pavel Sivakov e Marc Hirschi, che hanno fatto la voce grossa recentemente al Giro della Toscana e alla Coppa Sabatini. Alla coppia vanno aggiunti anche Alexxey Lutsenko e Simone Velasco, senza sottovalutare Lorenzo Rota e Davide Formolo. In maglia Italia ci sarà anche il talentuoso Filippo Baroncini, che va a caccia di una soddisfazione per dimenticare i tanti infortuni.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dell’edizione 2023 del Memorial Pantani: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La gara prenderà il via alle 11.10, la nostra copertura inizierà a partire dalle 13.00. Buon divertimento!

Foto: LaPresse