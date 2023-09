LIVE Brescia-Tortona Supercoppa Italiana basket 2023 in DIRETTA: seconda semifinale in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici di OA Sport benvenuti a questa Diretta Live in cui seguiremo passo passo la prima semifinale di Supercoppa Italiana di basket, per il secondo anno di fila con la formula della Final Four tra Germani Brescia e Bertram Tortona dal Palaleonessa A2A di Brescia.

Si comincia dunque con la stagione 2023-24 di basket nazionale. Si apre con il torneo a quattro squadre che assegnerà il primo trofeo della stagione italiana. Il tabellone vede affrontarsi le due ‘big’ Olimpia Milano e Virtus Bologna in semifinale nella parte alta. Semifinale della parte bassa in cui la Germani Brescia di coach Alessandro Magro, vincitrice dell’ultima Coppa Italia, se la vedrà, per di più nel palazzetto di casa contro la Derthona Basket di Marco Ramondino.

Inutile dire come chi tra Milano e Bologna arriverà in finale sarà comunque favorito, ma è altrettanto scontato sottolineare come in una partita secca possa sempre succedere di tutto, Mondiali 2023 docet. La palla a due della prima semifinale di Supercoppa sarà alzata alle ore 20.45. OA Sport vi augura un buon proseguimento con la Diretta Live del match.

