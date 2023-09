LIVE Atletica, Meeting Rovereto 2023 in DIRETTA: Fabbri e Weir a caccia di nuove scintille nel triplo, c’è Ceccarelli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale del “Palio della Quercia”, meeting di atletica tra i più antichi al mondo in programma a Rovereto, inserito all’interno del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza).

Sarà una piccola parata di stelle quella che andrà in scena in Trentino, con quattro campioni del mondo e tre campioni olimpici in carica. Ci sarà poi ovviamente tanto azzurro a partire da Samuele Ceccarelli che sarà di scena sui 100, spazio poi alla pedana del peso dove Zane Weir e il fresco argento iridato Leonardo Fabbri andranno a caccia di nuove bordate. Presenti anche Catalin Tecuceanu sugli 800 e Tobia Bocchi nel triplo.

Al femminile da seguire da vicino ci saranno il salto triplo con Dariya Derkach e Ottavia Cestonaro e il salto con l’asta dove saranno in pedana Roberta Bruni e la finalista mondiale Elisa Molinarolo. Per quanto riguarda invece la pista Zaynab Dosso sarà sui blocchi di partenza dei 100 metri mentre Eloisa Coiro ed Elena Bellò proveranno a ben figurare sugli 800 così come Alice Mangione nei 400.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del “Palio della Quercia” 2023, il più antico meeting italiano di atletica leggera. Buon divertimento con il nostro racconto in tempo reale da Rovereto a partire dalle ore 19.00.

Foto: COLOMBO/FIDAL