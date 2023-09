Cosa cambia per l’Italia al Preolimpico di volley femminile con le sconfitte di Serbia e Cina: cambiano gli scenari per il ranking

I tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 stanno regalando svariate sorprese e sono saltate alcune gerarchie nel volley femminile internazionale, in particolar modo nella Pool A in corso di svolgimento a Ningbo (Cina). Stanotte la Serbia ha perso per 3-1 contro la Repubblica Dominicana (battuta all’esordio per 3-2 dalla poco quotata Repubblica Ceca), ieri la Cina era stata sconfitta al tie-break dal Canada (che al debutto aveva regolato l’Olanda sempre al set decisivo) e oggi ha perso per 3-2 contro l’Olanda dopo essere stata in vantaggio per 2-1 e 22-15.

La graduatoria di quel raggruppamento è infatti molto fluida dopo le prime cinque giornate: Serbia, Olanda, Repubblica Dominicana sono al comando con 4 vittorie (12 punti), seguite da Cina (3 vittorie, 11 punti) e Canada (3 vittorie, 8 punti). Nel weekend si giocheranno queste partite: sabato Serbia-Olanda, Cina-Repubblica Dominicana e Canada-Messico; domenica Serbia-Cina, Olanda-Repubblica Dominicana e Canada-Repubblica Ceca.

Soltanto le prime due classificate staccheranno il biglietto per i Giochi Olimpici. Le altre squadre dovranno invece aggrapparsi al ranking FIVB, che al termine della fase preliminare della Nations League 2024 determinerà le ultime cinque compagini ammesse alla prossima rassegna a cinque cerchi. Va però tenuto conto che i posti scenderanno a quattro, perché bisognerà tenere conto dell’obbligo di rappresentanza continentale: nei fatti il Kenya, al momento ventesimo, è già sicuro di essere a Parigi in quota Africa.

Le sorti della Pool A possono incidere anche sul futuro dell’Italia? La nostra Nazionale non sarà interessata dagli avvenimenti di Ningbo se riuscirà a staccare il pass attraverso il proprio preolimpico in corso di svolgimento a Lodz (Polonia): le azzurre sono al comando del girone, stasera (ore 20.45) affronteranno la corazzata USA e poi saranno chiamate al doppio confronto nel weekend contro Germania e Polonia. Se le ragazze del CT Davide Mazzanti non si qualificheranno attraverso questo torneo, allora bisognerà aggrapparsi al ranking.

Ed è proprio in questo caso che bisognerà buttare un occhio ai risultati della Pool A. Al momento l’Italia occupa il quarto posto alle spalle di Turchia, USA, Serbia e davanti a Brasile, Cina, Giappone, Polonia, Repubblica Dominicana, Olanda (anche durante i preolimpici vengono assegnati punti per la graduatoria internazionale). All’Italia converrebbe che si qualificassero ai Giochi attraverso questi tornei le squadre che la precedono nel ranking, in modo da potersi giocare i quattro posti a disposizione attraverso il ranking FIVB con chi è costretto all’inseguimento.

Sarebbe auspicale che la Serbia completasse il proprio compito a Ningbo e che anche la Turchia sbrigasse la pratica nel girone in cui figurano anche Brasile e Giappone (oggi le anatoliche hanno battuto le verdeoro per 3-0). Una festa olandese o dominicana attraverso il preolimpico non sarebbe così lieta. Al momento, facendo i vari calcoli tra preolimpici e ranking attuale, la prima delle escluse sarebbe il Canada, che è undicesimo in graduatoria a 34 punti di distacco dall’Olanda e a 91 punti dall’Italia. La Germania, che sta cercando l’impresa a Lodz, è dodicesima e accusa 116 punti dalle azzurre.

