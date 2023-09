Atletica, il ranking mondiale degli italiani: Tamberi, Fabbri e Diaz da podio! Jacobs si difende, bene Tortu e Sibilio (classifica maschile)

La stagione di atletica leggera ed è arrivato il momento di guardare i ranking di World Athletics, ovvero le graduatorie stilate dalla Federazione Internazionale specialità per specialità. Soffermiamoci sulla situazione degli italiani. Marcell Jacobs ha gareggiato pochissimo a causa di alcuni problemi fisici e non è mai riuscito a scendere sotto i 10 secondi (stagionale di 10.05, corso nella semifinale dei Mondiali e in Diamond League a Xiamen), pur conquistando la medaglia d’argento iridata con la 4×100. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha concluso l’anno al 12mo posto, mentre Samuele Ceccarelli è 21mo grazie al doppio 10.13 corso a giugno e alla conquista della medaglia d’oro sui 60 metri agli Europei Indoor.

Gianmarco Tamberi si è laureato Campione del Mondo di salto in alto superando 2.36 metri al primo tentativo e ha completato il Grande Slam. Impresa maestosa per il fuoriclasse marchigiano, che chiude al terzo posto nel ranking alle spalle dello statunitense JuVaughn Harrison e del qatarino Mutaz Essa Barshim, entrambi battuti a Budapest. Andy Diaz ha acquisito la cittadinanza italiana, ma potrà rappresentare il Bel Paese solo dalle Olimpiadi di Parigi 2024. Nel frattempo il fuoriclasse di origini cubane ha vinto la Diamond League e ha firmato il nuovo record nazionale (17.75 metri al Golden Gala): terzo posto dietro al burkinabé Huguesn Zango e al cubano Lazaro Martinez.

Il ranking deve ancora essere aggiornato dopo le Finali di Diamond League, ma Leonardo Fabbri è magnifico terzo nel getto del peso alle spalle del primatista mondiale Ryan Crouser e del neozelandese Tom Walsh grazie alla splendida medaglia d’argento conquistata ai Mondiali con 22.34 metri (poi è andato oltre i 22 metri anche ad Arzignano e a Eugene).

Filippo Tortu è stato grande protagonista con la staffetta ai Mondiali, dove però ha completamente steccato sui 200 metri (eliminazione in batteria). Sul mezzo giro di pista il miglior risultato stagionale è il 20.14 della vittoria agli Assoluti, un tempo purtroppo mai più avvicinato e che lo ferma al 14mo posto della graduatoria. Simone Barontini bussa ormai all’elite degli 800 metri: ha sfiorato la finale ai Mondiali e ha corso in 1:44.34, chiudendo al 18mo posto. Pietro Arese è invece 21mo sui 1500 metri. La stagione non è stata brillantissima per Yeman Crippa, che ha esordito anche in Maratona: il Campione d’Europa dei 10.000 metri è 17mo nella sua specialità di elezione.

Alessandro Sibilio ha dovuto fare i conti con un infortunio a Montecarlo, poi è tornato in scena e ha accarezzato la Finale sui 400 ostacoli ai Mondiali (l’avrebbe raggiunta se avessero squalificato Karsten Warholm come andava fatto): il campano chiude con un onorevole 13mo posto, condito dalla vittoria in Coppa Europa con il tempo di 48.14. Buon 13mo posto per Claudio Stecchi nel salto con l’asta, grazie a un paio di interessanti 5.82. Mattia Furlani è la grande promessa dell’atletica italiana: ha vinto gli Europei Under 20, si è spinto fino a un 8.24 regolare e a un 8.44 ventoso, poi è rimasto fuori dalla Finale dei Mondiali e in graduatoria occupa la 17ma piazza nel salto in lungo.

Nella 20 km di marcia va annotato il buon nono posto di Francesco Fortunato, mentre Massimo Stano è scivolato in 20ma posizione: il Campione Olimpico paga il ritiro ai Mondiali, in Coppa Europa è stato terzo. Il pugliese è quarto nella graduatoria della 35 km, distanza su cui conquistò il titolo iridato nel 2022 e che non è olimpica. Di seguito il ranking di World Athletics per gli italiani (top-21).

RANKING WORLD ATHLETICS DEGLI ITALIANI

100 METRI

12. Marcell Jacobs 1.321

21. Samuele Ceccarelli 1.283

200 METRI

14. Filippo Tortu 1.293

800 METRI

18. Simone Barontini 1.270

1500 METRI

21. Pietro Arese 1.285

10.000 METRI

17. Yeman Crippa 1.231

400 OSTACOLI

13. Alessandro Sibilio 1.303

SALTO IN ALTO

3. Gianmarco Tamberi 1.382

SALTO CON L’ASTA

13. Claudio Stecchi 1.312

SALTO IN LUNGO

17. Mattia Furlani 1.244

SALTO TRIPLO

3. Andy Diaz 1.361

GETTO DEL PESO

3. Leonardo Fabbri 1.405

20 KM DI MARCIA

9. Francesco Fortunato 1.278

20. Massimo Stano 1.229

35 KM DI MARCIA

4. Massimo Stano 1.364

Foto: Lapresse