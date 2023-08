WTA Cleveland 2023, Lin Zhu elimina Garcia, Alexandrova vince in rimonta contro Wang. Bene Sorribes Tormo e Maria

Si è conclusa poco fa un’altra giornata al WTA 250 di Cleveland (Stati Uniti, cemento). Tra la serata di ieri e la notte italiana attualmente in corso si sono giocati l’ultimo pezzo dell’ultimo ottavo di finale tra Sloane Stephens e la russa Mirra Andreeva e tutti i quattro quarti e il divertimento non è assolutamente mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo.

Dopo la sospensione di ieri per oscurità sul punteggio di 6-3 3-0, la statunitense Stephens (n.9 del seeding) ha completato oggi l’opera contro la russa classe 2007 Mirra Andreeva, vincendo in poco tempo con il risultato finale di 6-3 6-3. La tennista a stelle e strisce ha così conquistato il pass per i quarti della parte bassa del tabellone, ma poi la fatica del doppio impegno in un giorno si è fatta sentire e la classe 1993 è stata costretta ad arrendersi contro la spagnola Sara Sorribes Tormo con un netto 6-1 6-3 nel match con in palio la semifinale. Ora nel penultimo atto del torneo l’iberica dovrà vedersela con la tedesca Tatjana Maria, che oggi è uscita vittoriosa dalla sfida contro la canadese Leylah Fernandez con un agile 6-3 6-2.

Prima di questi due quarti di finale era arrivata l’impresa di Lin Zhu: la cinese ha disputato un match magnifico contro la francese Caroline Garcia (testa di serie n.1) e si è imposta con un veloce 6-4 6-1. Grazie a questa vittoria Zhu ha raggiunto in semifinale Ekaterina Alexandrova (n.4 del torneo): la russa è stata brava a battere nella giornata odierna l’altra cinese Xinyu Wang in rimonta per 5-7 6-0 7-5.

I RISULTATI DI GIORNATA

OTTAVI DI FINALE

S. Stephens (USA) – M. Andreeva (RUS) 6-3 6-3

QUARTI DI FINALE

L. Zhu (CHN) – C. Garcia (FRA) (1) 6-4 6-1

E. Alexandrova (RUS) (4) – Xin. Wang (CHN) 5-7 6-0 7-5

S. Sorribes Tormo (ESP) – S. Stephens (USA) (9) 6-1 6-3

T. Maria (GER) – L. Fernandez (CAN) 6-3 6-2

Foto: LaPresse