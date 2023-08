WTA Cincinnati 2023, Iga Swiatek: “Avrei preferito un finale diverso, Gauff si è meritata la vittoria”

Nella serata di ieri è arrivata una sconfitta dolorosa per Iga Swiatek. La polacca (numero 1 al mondo) è stata battuta per 7-6 3-6 6-4 dalla statunitense Coco Gauff (n.7 del ranking) nella semifinale del WTA 1000 di Cincinnati e ha dunque dovuto dire addio ai sogni di gloria nell’importante torneo in Ohio.

“Sinceramente non è semplice parlarne, il match è stato così lungo – ha dichiarato Swiatek in conferenza stampa dopo la sconfitta -. Posso dire complessivamente di essere contenta degli ultimi tre tornei, Varsavia, Montreal e qui, ma certo avrei preferito un altro finale. Ho lottato fino alla fine e sono orgogliosa di come mi sono comportata. Coco è una grande giocatrice e si è meritata la vittoria”.

Prima di ieri la numero 1 al mondo aveva sempre battuto Gauff (sette successi su sette), ma stavolta le cose sono andate diversamente: “Dal mio punto di vista devo dire che a un certo punto sono rimasta senza carburante. Non ho particolari rimpianti e sono contenta di avere ora qualche giorno di stacco. Lei certamente ha giocato un gran tennis: soprattutto al servizio credo che abbia giocato la sua migliore prestazione contro di me. Ha rischiato e ha avuto ragione. Io ho avuto alti e bassi e credo di aver fatto a un certo punto sei errori gratuiti in fila. Dovremo studiare bene, dal punto di vista tecnico ho fatto tutto bene, ma alcuni errori mi hanno sorpreso. Succede”.

Settimana prossima Iga avrà l’arduo compito di difendere il titolo a New York dopo il trionfo del 2022. Per ora, però, la polacca non sta pensando a questo: “La mia testa adesso è ancora a Cincinnati. Comunque non è mai semplice il ruolo di campione uscente, come sempre mi concentrerò sui match passo dopo passo. L’anno scorso ho rischiato di uscire al quarto turno, quindi quello che dovrò fare sarà combattere e vedere come andrà”.

Foto: LaPresse