Volley femminile, Davide Mazzani: “Paola Egonu sa cosa mi aspetto da lei”

Un colpo a sorpresa. Davide Mazzanti ha voluto stupire nella prima partita della Nazionale italiana di volley femminile contro la Romania, match d’apertura degli Europei 2023. La decisione è stata la seguente: puntare su Ekaterina Antropova nel ruolo di opposto titolare e di lasciare Paola Egonu in panchina, inserendola successivamente soltanto per alcuni scambi e sfruttando il doppio cambio (in coppia con la palleggiatrice Francesca Bosio).

Una mossa che ha alimentato non pochi quesiti sul peso di Egonu in squadra. Tra l’altro, la giocatrice, secondo quanto riportato da volleyball.it, avrebbe accusato un lieve malore dopo l’incontro, da cui comunque si sarebbe prontamente ripresa, rifiutando il ricovero in ospedale. Si sostiene che la causa del malessere sia stato il caldo di Verona.

Di sicuro, sono giorni turbolenti e non per questioni legate strettamente al clima. Mazzanti, a Sky Sport 24, ha sottolineato il suo punto di vista sulla panchina per Paola: “Le ho spiegato cosa mi aspetto da lei. Ci siamo confrontati con la giocatrice sulla mia idea adesso, anche perché lei mi aveva detto la sua, ovviamente di essere determinante in questa squadra. Io le ho spiegato quello che vedo adesso e quello che mi aspetto da lei andando avanti. Da oggi, quando scenderemo in campo sarà una storia tutta da scrivere. Stiamo facendo un percorso che non è definito, bisogna affrontare il momento“.

Un percorso in evoluzione? Lo scopriremo nella prosecuzione della rassegna continentale, si spera densa di soddisfazioni.

Foto: LiveMedia/Alessio Tarpini