Nella sessione serale dell’ottava giornata dei Mondiali 2023 di atletica leggera, in corso a Budapest (Ungheria), si assegneranno altri titoli: l’attesa in casa Italia è tutta per la staffetta 4×100 metri maschile. La finale iridata scatterà alle ore 21.40 e saranno 8 i Paesi al via.

Questi i numeri di corsia: 2 Brasile, 3 Francia, 4 Gran Bretagna & Nord Irlanda, 5 Italia, 6 Giamaica, 7 Sudafrica, 8 Stati Uniti, 9 Giappone. Non sono stati ancora comunicati i vari quartetti, tuttavia l’Italia dovrebbe confermare i frazionisti visti all’opera ieri in batteria.

La diretta tv della gara sarà fruibile su Rai 2 HD, Sky Sport Arena, Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, Sky Go, Now, eurosport.it, discovery+, DAZN, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’intera sessione serale dell’ottava giornata di gare dei Mondiali 2023 di atletica leggera.

CALENDARIO STAFFETTA 4×100 OGGI

Sabato 26 agosto – Mondiali atletica – Budapest (Ungheria)

21.40 Finale staffetta 4×100 metri maschile con l’Italia – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Arena, Eurosport 1 HD.

PROGRAMMA STAFFETTA 4×100 OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Foto: LaPresse