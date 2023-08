MotoGP, Fabio Quartararo: “Futuro in Yamaha? Hanno un mese di tempo per convincemi”

Una situazione instabile. Il francese Fabio Quartararo, suo malgrado, sta affrontando una stagione molto difficile in MotoGP. I problemi tecnici della Yamaha hanno relegato il campione del mondo 2021 della classe regina in una posizione da comprimario. Significativo, in questo senso, il via dall’ultimo posto della griglia di partenza dell’ultimo GP disputato a Silverstone (Gran Bretagna).

Come è noto, Quartararo ha un contratto che lo lega alla Casa dei tre diapason fino al 2024, ma pensare a un rinnovo, allo stato attuale delle cose, appare molto complicato. “Il mio futuro in Yamaha? Hanno un mese di tempo per convincermi“, ha parlato chiaro El Diablo (fonte: Motorsport.com). Il decimo posto nella classifica generale attuale in MotoGP, a -130 da Pecco Bagnaia (Ducati), descrive la situazione vissuta da Fabio.

“Sono tre anni che la Yamaha mi promette cose in un documento ‘pdf’ di dieci pagine, e poi nove pagine e mezzo non vengono soddisfatte…“, lo sfogo in piena regola del centauro d’Oltralpe. A questo punto, la palla passa ai tecnici nipponici, principali responsabili di quello che non sta funzionando sulla M1.

Foto: MotoGP.com Press