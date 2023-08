LIVE Italia-Serbia, amichevole basket in DIRETTA: aperitivo di Mondiale per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport e ben ritrovati alla Diretta Live dell’Italbasket che si trova al cospetto di due amichevoli di fuoco in terra greca. La prima sarà quest’oggi contro la Serbia, orfana di Nikola Jokic ma comunque coriacea, spinosa e da battaglia. Nella giornata di domani gli azzurri se la vedranno poi con la Grecia padrona di casa di Giannis Antetokounpo e compagni.

Tradizionale Torneo Acropolis che sarà il penultimo appuntamento dell’Italia prima della partenza per le Filippine. Nella Trentino Cup, contro Turchia e Cina si è vista una buona Italia sul parquet, sebbene i due appuntamenti fossero di puro assaggio. Ci vuole chiaramente il tempo di adattarsi ai meccanismi di squadra, sempre ricordando che il team messo insieme da Gianmarco Pozzecco, che tanto bene aveva fatto negli Europei di 365 giorni fa, è e sarà sempre una squadra soggetta a dare e prendere parziali. In vista del debutto al Mondiale 2023 di venerdì 25 Agosto contro l’Angola, l’occasione potrà essere propizia per misurarsi con squadre dello stesso livello degli azzurri, se non superiori, vedi la Grecia che ci ha sconfitto proprio a Milano nei gironi di Eurobasket in un match molto tirato.

Se gli azzurri sono più o meno gli stessi che nell’edizione 2022 dei Campionati europei sconfissero Jokic e compagni in quel magico ottavo di finale, la Serbia non potrà contare sul fresco campione Nba in questi mondiali ormai alle porte. Il rooster è comunque competitivo, certo è che probabilmente dovranno accontentarsi di un piazzamento, ci sono un sacco di buoni giocatori manca però la stella che serve per competere contro compagini più attrezzate (Usa, Canada, Spagna e Francia). Ricordiamo che Italia e Serbia potrebbero incrociarsi proprio agli ottavi di finale del Mondiale, visto che i due gironi si accoppieranno e, in caso di azzurri primi e slavi secondi o viceversa, ci sarebbe la rivincita del match altresì di ottavi di finale di Eurobasket 2022.

Dopo questi due appuntamenti la Nazionale si trasferirà a Ravenna dove affronterà Porto Rico prima della partenza per l’Asia, dove si terranno altri due test-match contro Brasile e Nuova Zelanda. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale di tutte le amichevoli pre-Mondiale dell’Italia.

