Ciclismo su pista, sarà ancora Italia-Gran Bretagna nell’inseguimento a squadre ai Mondiali? Occhio a Francia e Danimarca

I Mondiali di ciclismo di Glasgow sono ormai alle porte. Nell’innovativa quanto discussa manifestazione multidisciplinare voluta dall’UCI grande attenzione, soprattutto in chiave azzurra, sarà posta sull‘inseguimento a squadre. Il quartetto italiano, oro olimpico a Tokyo e reduce da un Campionato Europeo vinto a Grenchen, si presenterà ancora con ambizioni importanti.

La gara sarà una delle prime del lungo programma della pista: le qualificazioni si terranno giovedì 3 agosto, seguite il giorno dopo dal primo turno, mentre le finali si terranno sabato 5 agosto. Il team azzurro partirà dalle due grandi certezze, le colonne del quartetto azzurro Filippo Ganna e Jonathan Milan. Per gli altri due posti la concorrenza è tanta ma chiunque abbia gareggiato in passato ha sempre risposto presente.

Per gli azzurri l’obiettivo sarà dunque quello di riprendersi un titolo iridato perso lo scorso anno a Saint-Quentin-en-Yvelines (velodromo che ospiterà i Giochi Olimpici di Parigi) per mano della Gran Bretagna. I primi avversari per Ganna e compagni saranno dunque proprio loro, gli stessi che gli azzurri sono stati in grado di battere nella finale continentale sei mesi fa.

Date le ultime uscite nei tornei di primissimo livello, la lotta per l’oro sembra chiusa ai due team sopracitati. Di certo però le altre nazionali non staranno a guardare; occhio dunque in primis alla Danimarca, storica potenza della specialità che durante la stagione ha sfruttato le tappe di Nations Cup per sperimentare e rodare gli equilibri, trovando tempi molto interessanti. Lo stesso vale per la Francia, altro team che in passato ha creato problemi agli azzurri. Partono un passo indietro ma andranno a caccia dell’exploit anche Australia, Nuova Zelanda e Germania.

