Ciclismo, quando le prossime gare dopo i Mondiali? Dal Tour de l’Avenir alla Arctic Race: gli appuntamenti prima della Vuelta

La stagione del grande ciclismo proseguirà dopo i Mondiali di Glasgow, che sono eccezionalmente andati in scena a inizio agosto e non a fine settembre. Dopo l’appassionante rassegna iridata ci attenderanno gare estremamente interessanti e che ci avvicineranno con calma alla Vuelta di Spagna, ultimo Grande Giro che prenderà il via il prossimo 26 agosto. Prima di concentrarsi sull’appuntamento in terra iberica ci sarà modo di divertirsi con piccole gare a tappe e classiche di un giorno assolutamente da non perdere.

Si partirà già a Ferragosto con le prime tappe del Tour du Limousin (15-18 agosto) e della Vuelta a Burgos (15-19 agosto). La Arctic Race ci terrà invece compagnia dal 17 al 20 agosto, giorno in cui in Germania si correrà la Classica di Amburgo (ora BEMER Cyclassic, primo evento World Tour dopo i Mondiali). I giovani si daranno battaglia al Tour de l’Avenir, la corsa a tappe più importante per gli under 23, prevista in Francia dal 20 al 27 agosto.

Dal 23 al 27 giugno si disputeranno in contemporanea il Giro di Germania e il Renewi Tour (ex Eneco Tour), ultimi appuntamenti prima dell’attesissima Vuelta di Spagna. Di seguito il calendario delle gare di ciclismo maschile dopo i Mondiali 2023 e prima della Vuelta.

CALENDARIO CICLISMO DOPO I MONDIALI 2023

15-18 agosto Tour du Limousin-Périgord

15-19 agosto Vuelta a Burgos

15 agosto Tour of Leuven – Memorial Jef Scherens

17-20 agosto Arctic Race in Norvegia

19 agosto Druivenkoers-Overijse

20 agosto BEMER Cyclassics (Classica di Amburgo)

20-27 agosto Tour de l’Avenir (under 23)

22-25 agosto Tour Poitou

23-27 agosto Renewi Tour (ex Eneco Tour)

23-27 agosto Giro di Germania

26 agosto-17 settembre Vuelta di Spagna

