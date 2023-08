Ciclismo, Filippo Baroncini passa alla UAE Team Emirates

Il ciclomercato impazza con l’arrivo di agosto. Tra due giorni Glasow ospiterà la prova iridata per decidere il successore di Remco Evenepoel; tra i convocati azzurri c’è anche Filippo Baroncini, due anni fa campione del mondo nella categoria under 23 nelle Fiandre avanti a Biniam Girmay. Per lui quella di oggi è una giornata importante, con l’ufficializzazione del suo passaggio alla UAE Team Emirates.

Passato professionista nel 2022, la sua carriera è stata abbastanza viziata da qualche infortunio di troppo che non gli ha permesso di esprimere il suo potenziale. Lo scorso anno ad esempio venne frenato ad agosto a causa di una caduta nella Bretagne Classic.

Quest’anno invece è riuscito a togliersi qualche piccola soddisfazione. Nelle prove del campionato italiano si è dimostrato un ciclista poliedrico con il sesto posto a cronometro e il settimo nella prova in linea, viziato anche da una foratura negli ultimissimi chilometri. Dopo la convocazione in Nazionale però, è arrivato il momento della svolta.

Baroncini ha difatti firmato un contratto biennale con la squadra di Tadej Pogacar, che sarà ufficiale dal prossimo 1 gennaio. Un cambio d’aria per il campione del mondo under 21, che dovrà comunque ritagliarsi il suo spazio per poter dire la sua in determinate gare, magari risultando un’opzione alternativa nelle corse di un giorno, seppur dovrà sgomitare con altri grandi acquisti come Nils Politt e Pavel Sivakov. Ma prima c’è il Mondiale, il primo tra i grandi, a cui pensare.

Mauro Gianetti ha parlato così del suo arrivo: “Baroncini ha mostrato un’ottima progressione negli ultimi anni e abbiamo visto immediatamente il talento che ha a disposizione. Spero che possa continuare a mostrare quello che ha da offrire con noi nelle prossime stagioni“.

Foto: Photo LiveMedia/Luca Tedeschi