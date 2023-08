Calcio femminile, Mondiali 2023: la Francia annienta il Marocco e raggiunge l’Australia ai quarti

Tutto facile per la Francia nell’ultimo ottavo di finale ai Mondiali 2023 di calcio femminile. Al Coopers Stadium di Adelaide, in Australia, le ragazze di Renard dominano dall’inizio alla fine contro il Marocco e si impongono con un nettissimo 4-0 grazie alle reti di Kadidiatou Diani, Kenza Dali e alla doppietta di Eugenie Le Sommer. Ora ai quarti le transalpine sfideranno l’Australia, che è reduce dalla vittoria agli ottavi contro la Danimarca.

Dopo pochi minuti di studio, la Francia passa in vantaggio al 15′ con Diani su assist di Sakina Karchaoui. Passa pochissimo tempo e il gruppo di Renard trova il 2-0 al 20′ con Dali, prima di allungare sul 3-0 al 23′ con Le Sommer. Il Marocco non riesce a reagire e la conseguenza sono i zero tiri in tutto il primo tempo, che termina con la Francia ampiamente avanti.

Al rientro dagli spogliatoi non cambia la musica: da una parte la compagine africana continua ad avere grandi difficoltà in zona offensiva, mentre dall’altra parte le transalpine continuano a gestire la palla da grande squadra, trovando poi anche il 4-0 al 71′ sempre con Le Sommer. Negli ultimi minuti non succede più nulla degno di nota e si arriva così senza ulteriori reti al triplice fischio dell’arbitro, che sancisce la fine del match sul punteggio di 4-0 per la Francia.

Foto: LaPresse