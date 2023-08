ATP Toronto 2023: Matteo Arnaldi sconfigge Pospisil e raggiunge Medvedev ai sedicesimi di finale

Continua l’avventura di Matteo Arnaldi al Masters 1000 di Toronto 2023 (Canada, cemento). Dopo le due belle vittorie nelle qualificazioni, l’azzurro classe 2001 (n.66 al mondo) batte anche il canadese Vasek Pospisil (n.165 del ranking) al primo turno del tabellone principale con il risultato di 6-4 6-4 dopo un’ora e 33 minuti di gioco. Il nativo di Sanremo si regala così il sedicesimo di finale contro il russo Daniil Medvedev (testa di serie n.2 e beneficiario di un bye nel primo turno).

Pronti, via e Pospisil si porta subito sul 2-0 grazie al break nel secondo gioco. Arnaldi però non ci sta e nel terzo gioco trova l’immediato controbreak, prima di agguantare il 2-2. Il canadese si porta poi sul 3-2 e nel game successivo sale sullo 0-40, mettendo grande pressione al suo avversario. A questo punto l’italiano sembra dunque dover cedere il servizio, e invece con una grande reazione trova il 3-3. Il set prosegue per altri due game senza break, poi è Arnaldi che, grazie a un ottimo turno di risposta, riesce a rubare il servizio all’avversario. L’italiano sale così sul 5-4 e subito dopo non trema nel suo turno di battuta, chiudendo il set con il 6-4 alla prima occasione buona.

Caricato dalla vittoria del primo set, Arnaldi comincia meglio nel secondo parziale e prima va vicino al break nel primo game e successivamente, ossia nel terzo game, riesce a strappare il turno di servizio a Pospisil, prima di volare sul 3-1. Nel quinto game l’italiano ha poi addirittura la possibilità di allungare ulteriormente, ma il canadese è bravo ad annullare due palle break e a prendersi in seguito il 2-3. Pur restando in scia però, il canadese continua poi a non essere in grado di fare veramente male nel turno di servizio del suo avversario, se non nell’ottavo gioco, dove spreca l’unica palla break che riesce a crearsi. Arnaldi si porta dunque sul 5-3 e poco più tardi, dopo aver subito il 5-4, pone fine alla partita con il game del 6-4.

STATISTICHE – A fine partita pesano le 3 palle break convertite (sulle 7 avute) dall’italiano contro l’una (su 7) trasformata dal canadese. Arnaldi chiude l’incontro con migliori percentuali per quanto riguarda sia i punti vinti con la prima di servizio in campo (77% contro il 73% di Pospisil) sia con la seconda (48% contro il 46% del suo avversario).

Foto: damanius / Shutterstock.com