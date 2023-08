ATP Cincinnati 2023, Lorenzo Musetti liquida in due set Daniel Evans e sfiderà Medvedev

Buona la prima per Lorenzo Musetti. Il toscano (n.18 del ranking) ha fatto il proprio esordio nel Masters1000 di Cincinnati, in un match che teoricamente sarebbe dovuto andare in scena ieri, ma per via della pioggia il tutto è posticipato a oggi. Ottima la prova del carrarino nella sfida contro il britannico Daniel Evans (n.28 del ranking), visto il successo con lo score di 6-4 6-3.

Partita autorevole di Musetti e in controllo, salvo un piccolo passaggio a vuoto nell’ottavo gioco del primo parziale che però non ha cambiato la storia del match. Il nostro portacolori prosegue quindi nella propria avventura in Ohio e giocherà contro la testa di serie n.3, Daniil Medvedev, cercando di prendersi una rivincita dopo il ko a Toronto della settimana scorsa.

Nel primo set l’avvio è favorevole all’italiano: break in apertura e doppio fallo di Evans a regalare il vantaggio a Lorenzo. La gestione dell’allievo di Simone Tartarini è convincente, ma nell’ottavo game un doppio fallo e la poca attenzione nel primo colpo in uscita dal servizio tradiscono il tennista del Bel Paese (contro-break). Musetti, però, ha il merito di resettare, mettendo tanta pressione al britannico in risposta e prendendosi il break nuovamente. Qualche patema d’animo c’è nel decimo gioco, con due palle del contro-break da affrontare e due palle set non sfruttate, ma ai vantaggi il classe 2002 del Bel Paese la spunta sul 6-4.

Nel secondo set il n.18 del mondo ha un rendimento al servizio più continuo e comanda il più delle volte lo scambio, approfittando di un Evans non centrato e infastidito dal vento. Ne conseguono due break nel terzo e nono gioco che portano alla chiusura sullo score di 6-3.

Leggendo le statistiche, da annotare 3 ace, il 68% di prime di servizio in campo, con il 76% dei quindici vinti, raccogliendo anche il 69% con la seconda. Nel rapporto vincenti/errori gratuiti, Lorenzo ha totalizzato 21/19 rispetto al 10/22 del suo avversario.

Foto: LaPresse