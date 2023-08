ATP Cincinnati 2023: chi affronterà Lorenzo Musetti? Percorso e tabellone

Inizierà domani, lunedì 14 agosto, il Masters 1000 di Cincinnati, ultimo grande torneo su cemento prima degli US Open 2023, che si svolgeranno dal 28 agosto al 10 settembre. Al via dell’evento sul cemento statunitense dell’Ohio ci saranno praticamente tutti i big ed anche diversi rappresentanti del Bel Paese, tra cui il classe 2002 Lorenzo Musetti, che avrà l’obiettivo di arrivare il più lontano possibile.

Il nativo di Carrara è stato inserito nella parte bassa del tabellone ed esordirà contro il britannico Daniel Evans (n.21 del ranking). Per l’azzurro, che è reduce dall’eliminazione agli ottavi di finale al Masters 1000 di Toronto (Canada) per mano del russo Daniil Medvedev, non sarà di certo una partita semplice. Il suo avversario, infatti, ha delle ottime qualità (ed il trionfo di inizio agosto all’ATP 500 di Washington lo conferma) e, dopo la sorprendente sconfitta al primo turno a Toronto contro il padrone di casa Gabriel Diallo, entrerà sicuramente in campo con grinta per riscattarsi. Da segnalare che Musetti ed Evans si sono già affrontati due volte in carriera, ed in entrambi i casi a vincere è stato l’italiano (per 6-1 1-6 7-6 agli ottavi dell’ATP di Cagliari 2021 e per 6-4 7-6 ai sedicesimi dell’ATP di Barcellona 2022).

Se Musetti passerà il primo turno, ci sarà poi il difficilissimo rematch contro Daniil Medvedev ai sedicesimi di finale. In questa settimana a Toronto l’azzurro è stato battuto dal russo con un doppio 6-4 (Medvedev ha poi perso ai quarti di finale contro l’australiano Alex De Minaur), e in caso di nuovo incontro tra i due, l’italiano dovrà cercare di fare meglio. Poi ovviamente vincere sarà davvero difficile, ma l’importante sarà provarci fino alla fine.

Guardare oltre il secondo turno in questo momento non ha molto senso, ma per i sognatori è giusto dire che in caso di un incredibile approdo agli ottavi Musetti potrebbe poi vedersela con il tedesco Alexander Zverev, mentre un’eventuale clamorosa qualificazione ai quarti significherebbe dover affrontare probabilmente uno tra il connazionale Matteo Berrettini ed il danese Holger Rune. Ora però torniamo al debutto contro Evans: il percorso di Lorenzo inizierà da lì e servirà subito grande concentrazione per non uscire subito dal torneo.

