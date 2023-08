Atletica, Mondiali 2023: Richardson imperiale sui 100, Zango vola, sassata di Ceh. Rebus Sibilio, Molinarolo magica

I Mondiali 2023 di atletica leggera sono entrati nel vivo a Budapest con una spettacolare terza giornata. Nella capitale ungherese c’è stato spazio per il trionfo di Sha’Carri Richardson sui 100 metri, per la sassata di Daniel Stahl nel lancio del disco, per lo squillo di Hugues Fabrice Zango nel salto triplo e per l’affermazione di Grant Holloway sui 110 ostacoli.

L’Italia spera in Alessandro Sibilio: il campano è stato eliminato per appena quattro centesimi nelle semifinali dei 400 ostacoli, ma il norvegese Karsten Warholm potrebbe essere squalificato per un passaggio irregolare di barriera. Ayomide Folorunso e Rebecca Sartori avanzano nella semifinale dei 400 ostacoli. Elisa Molinarolo è stata splendida e si è qualifica alla finale del salto con l’asta. Emmanuel Ihemeje ottavo nella finale del salto triplo, Zaynab Dosso eliminata nella semifinale dei 100, Lorenzo Simonelli e Hassane Fofana fuori sui 110 ostacoli, Roberta Bruni eliminata nell’asta.

FINALI

100 METRI (FEMMINILI) – Sha’Carri Richardson si è laureata Campionessa del Mondo sui 100 metri dopo aver corso un imperiale 10.65 (vento nullo) sulla pista di Budapest. La 23enne statunitense si è inventata una magia assoluta dalla corsia 9, quella più esterna, dove era stata sorteggiata visto che in semifinale aveva steccato e si era qualificata all’atto conclusivo soltanto con il ripescaggio. L’america è uscita male dai blocchi di partenza, poi si è ripresa e negli ultimi 30 metri ha inscenato una rimonta ai limiti del surreale, sorpassando all’esterno le incredule giamaicane che si stavano dando battaglia nelle corsie centrali. Ha siglato la miglior prestazione mondiale stagionale ed ha agganciato Marion Jones e Shericka Jackson al quinto posto delle classifiche all-time della distanza regina.

Shericka Jackson sembrava lanciata verso il titolo dopo aver primeggiato nello spalla a spalla con Shelly-Ann Fraser-Pryce, ma la 29enne si è dovuta accontentare dell’argento con 10.72. La caraibica ha conquistato la nona medaglia in carriera ai Mondiali, la seconda d’argento sulla distanza dopo quella di Eugene, dove però trionfò sul mezzo giro di pista. Shelly-Ann Fraser-Pryce si è messa al collo la medaglia di bronzo con 10.77, confermandosi tra le grandi a 36 anni. Zaynab Dosso è stato eliminata in semifinale con il tempo di 11.19, cinque centesimi sopra al record italiano eguagliato ieri. Clicca qui per la cronaca della gara.

SALTO TRIPLO (MASCHILE) – Il burkinabé Hugues Fabrice Zango ha piazzato la zampata al quinto assalto, inventandosi un eccellente 17.64 (0,3 m/s di brezza in faccia) che gli è valso la medaglia d’oro. Il 30enne africano, primatista mondiale indoor con 18.07, si è laureato Campione del Mondo per la prima volta in carriera e ha completato la scalata iridata: fu terzo nel 2019 con 17.66 e secondo nel 2022 con 17.55, nel mezzo il bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con 17.66.

Cuba produce triplisti a raffica: Pichardo gareggia per il Portogallo ma è caraibico di origine (il Campione Olimpico, del Mondo e d’Europa era assente) e che Andy Diaz ha acquisito la cittadinanza italiana da pochi mesi dopo aver rappresentato l’Isola nel recentissimo passato, ma oggi hanno fatto festa con il quotato Lazaro Martinez (17.41 metri) e l’inatteso Cristian Napoles (17.40). Il nostro Emmanuel Ihemeje si era presentato da outsider, ma non è riuscito a tirare fuori il meglio dal proprio talento e non è andato oltre i 17 metri: ottavo posto con la misura di 16.91 (0,4 m/s di vento contrario). Clicca qui per la cronaca della gara.

110 OSTACOLI – Grant Holloway è uscito a razzo dai blocchi di partenza, ha divorato la prima parte di gara e poi nel finale è riuscito a limitare i danni nonostante una tecnica tra le barriere non più impeccabile. Il 25enne, primatista mondiale dei 60 hs indoor, si è laureato Campione del Mondo per la terza volta consecutiva. L’americano ha trionfato con un rilevante 12.96, a due centesimi dalla miglior prestazione mondiale stagionale detenuta dal giamaicano Rasheed Broadbell, eliminato nei turni precedenti. Alle sue spalle si è piazzato il giamaicano Hansle Parchment: il Campione Olimpico di Tokyo 2020, che due anni fa regolò proprio Holloway ai Giochi, è partito male e ha cercato una strepitosa rimonta, fermandosi però all’argento in 13.07 davanti all’altro statunitense Daniel Roberts (13.09). Clicca qui per la cronaca della gara.

LANCIO DEL DISCO (MASCHILE) – Spettacolare ultima tornata di lanci. Lo sloveno Kristjan Ceh si porta al comando con una bordata da 70.02 metri, ma lo svedese Daniel Stahl replica prontamente e trionfa con uno squillante 71.46 (record del campionati). Il Campione Olimpico ha conquistato il secondo titolo iridato della carriera dopo quello del 2019 e l’argento del 2017. Lo scandinavo ha detronizzato il balcanico, che si era imposto tredici mesi fa e che poi era stato secondo agli Europei di Monaco alle spalle del lituano Mykolas Alekna, oggi bronzo con 68.86. All’australiano Matthews Denny non basta il record nazionale di 68.24 per salire sul podio.

