Volley: gli Stati Uniti superano il Giappone e volano in semifinale di VNL

Dopo il passaggio a vuoto dello scorso anno, gli Stati Uniti tornano in semifinale della Volleyball Nations League femminile, torneo vinto dalla nazionale a stelle e strisce per tre volte consecutiva dal 2018 al 2021. Per entrare nelle prime quattro, le padrone di casa hanno dovuto superare un Giappone mai domo, che ha ceduto solo per 3-1 (25-23, 25-21, 18-25, 25-18).

Una sfida bellissima sin dal primissimo punto, tra due squadre che fanno della pase break la loro specialità e che non hanno certo paura degli scambi lunghi. Nel primo set le difese fanno la voce grossa, con le attaccanti che fanno fatica a mettere palla a terra da entrambi i lati del campo. L’allungo finale degli USA indirizza il set e forse anche la partita.

Coach Karch Kiraly fa ruotare le sue atlete, cercando efficacia in attacco e trovandola soprattutto nella solita Annie Drews, che chiuderà con 13 punti, e da Averey Skinner, chiamata in causa solo nei momenti più difficili ma sempre in grado di rispondere presente (finirà con 11 punti in soli 15 tentativi).

Le giapponesi si affidano a Wada Yukiko e provano a reagire dopo essere finite sotto per 2-0 nel conto dei set. Il momento del Giappone dura però solo il tempo di un set: nel quarto parziale le statunitensi non lasciano spazio alle avversari, chiudendo sul 25-18 e regalando una gioia al pubblico di Arlington, in Texas. Gli USA avanzano dunque in semifinale ed attenderanno la vincente del quarto tra Turchia ed Italia.

Foto: FIVB