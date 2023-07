Superbike, Toprak Razgatlioglu in pole a Imola davanti a Bassani, Bautista è terzo

Toprak Razgatlioglu centra la pole position nella superpole del GP di Imola del Mondiale superbike 2023. Il turco anticipa Axel Bassani e Alvaro Bautista facendo segnare il tempo di 1:45.909: davvero un peccato per l’italiano che è caduto proprio nel momento in cui poteva assaltare la pole.

Una superpole che comincia forte con la lotta per la prima posizione che comprende Razgatlioglu, Bassani, Locatelli e Bautista. Il leader del Mondiale inizialmente non riesce a stare davanti Toprak, accusando un decimo a causa di una seconda parte del giro non particolarmente incisiva. Bassani che si mette invece a soli 38 millesimi dopo il primo run.

Cose che cambiano dopo il secondo giro da parte di tutti i piloti. L’unico che fa qualche giro in più è Rinaldi che riesce a issarsi a quattro minuti dalla fine in quinta posizione, con una gomma che si era conservata bene dopo i primi tentativi. Bassani finisce a terra dopo aver passato un po’ di traffico, mentre il campione del mondo si mette al comando con il tempo di 1:45.871 e riesce a battere Razgatlioglu e Locatelli, riuscendo a resistere in questa occasione nell’ultimo settore. Il turco della Yamaha getta la spugna nell’ultimo giro e non riesce a issarsi in pole.

Nel finale arriva però il colpo di scena, con una bandiera gialla che causa il cancellamento del tempo da pole di Bautista: lo spagnolo della Ducati retrocede quindi in terza posizione e il pole ci va Razgatlioglu.

Foto: Pier Colombo