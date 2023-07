Sollevamento pesi: Di Marzio sul tetto d’Europa! L’azzurrino vince gli Europei U15 nella -67 kg

Grande notizia per il movimento del sollevamento pesi italiano. Nella giornata odierna infatti Samuele Di Marzio si è laureato Campione Europeo U15 nella rassegna continentale in fase di svolgimento in Moldavia, segnando delle grandi misure e vincendo tutti i segmenti della categoria -67 kg.

Una gara decisamente arrembante per l’azzurro che, nello strappo, è salito in pedana per ultimo inscenando un bella sfida con l’ucraino Kymkovych, inanellando quindi tre alzate positive partendo 100 kg, passando poi a 103 kg e 105 kg, nuovo record italiano.

Nello slancio il duello è invece con il bulgaro Kostadinov, ma Di Marzio ha di nuovo la meglio. Mentre infatti il bulgaro si è fermato a 114 kg, stessa misura di Klymkovich, l’azzurro ha preso il largo tirando su 125 kg, ipotecando quindi la vittoria con il totale di 230 kg.

Klymkovoych si è dunque dovuto accontentare della seconda piazza con 218 kg (104+114), precedendo di sei lunghezze Kostadinov, terzo con 212 kg (98+114). Da segnalare infine il bronzo di strappo dell’azero Bayramov (99 kg).

Domani saliranno in pedana Antonio Gala (-73 kg U15) e Tina Angelini, impeganta nella -49 kg Youth.

Foto: Federpesistica