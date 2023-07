LIVE Paolini-Zhang, Finale WTA Palermo 2023 in DIRETTA: l’azzurra va a caccia del titolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della finale del Wta di Palermo! A contendersi il titolo l’azzurra Jasmine Paolini e la cinese numero 26 del mondo Zheng Qinwen.

La tennista originaria della provincia di Lucca va a caccia, in patria, del secondo titolo della carriera dopo quello conquistato in quel di Portoroz nel settembre 2021. Paolini ha sconfitto nel suo cammino fino alla domenica conclusiva Rus in 3 parziali, Yastremska altresì in rimonta, la testa di serie n.1 Kasatkina e nella giornata di ieri Sara Sorribes per 7-6(6) 6-0. La sua avversaria odierna ha invece passato molto meno tempo in campo, poiché ha rifilato un doppio ‘bagel’ a Sara Errani al primo turno, poi 3 set lottati con la francese Parry, tutto facile nei quarti contro Emma Navarro e ieri si è imposta per 6-4 4-6 6-1 su Mayar Sherif.

Se dovesse trionfare, Jasmine sarebbe numero 1 d’Italia, poiché sopravanzerebbe di una manciata di punti Elisabetta Cocciaretto al numero 41 del ranking Wta. Ricordiamo inoltre che la sua giovane avversaria classe ’02, pur essendo la seconda testa di serie del torneo siciliano, ha partecipato grazie a una WC concessa dagli organizzatori poche giornate prima dell’inizio della manifestazione.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live della finale che prenderà il via alle 20.30 sul centrale di Palermo!

Foto: LiveMedia