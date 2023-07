Nuoto, Martina Carraro out nelle semifinali dei Mondiali nei 200 rana

Non arriva il miracolo per Martina Carraro nei 200 rana dei Mondiali di nuoto in corsia di Fukuoka. L’azzurra non è riuscita a mettersi in mostra, venendo dunque eliminata con un tempo alquanto alto non riuscendo mai a giocarsi davvero un posto per la gara valida per le medaglie.

Carraro che ha intenzione di accelerare nei secondi 50 metri, ma invece rimane davvero troppo indietro all’altezza della seconda virata, non solo dalla testa della corsa presa da Tes Schouten, che comanda la gara senza patema, ma anche da tutte le altre.

Alla terza virata sono difatti già quattro i secondi dalla testa della corsa e va a chiudere in 2.25.76. Tempo alto, troppo alto per ambire almeno a provare a qualificarsi alla finale e anche per schiodarsi dall’ultimo posto in questa seconda semifinale.

Per Martina è dunque un quattordicesimo posto assoluto; miglior tempo fatta segnare nella prima semifinale dalla sudafricana Tatjana Schoenmaker (2.22.31), avanti a Schouten di quattro decimi. Terzo e quarto posto per Kate Douglass (2.21.99) e Lilly King (2.22.68), avanti alla danese Thea Blomsterberg (2.23.19) e l’australiana Abbey Harkin (2.23.65); settimo tempo per Kotryna Teterevkova (2.24.12) avanti alla canadese Kelsey Lauren Wog (2.24.16).

Foto: LaPresse