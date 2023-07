Nuoto di fondo, Leonie Beck concede il bis d’oro nella 5 km a Fukuoka. 5ª Barbara Pozzobon e 21ª Rachele Bruni

Terza gara e terzo oro per la Germania in questi Mondiali di nuoto di fondo a Fukuoka (Germania). Dopo i sigilli di Leonie Beck e di Florian Wellbrock nelle 10 km, la ragazza teutonica ha concesso il bis nello specchio d’acqua del Seaside Momochi Beach Park. Leonie, che si allena in Italia nel gruppo di Fabrizio Antonelli, ha dato conferma di essere in una condizione strepitosa e si è imposta anche nella 5 km.

Una prova che si è sviluppata in maniera molto rapida, sull’impulso dell’australiana Moesha Johnson (decima al termine) e dell’olandese Sharon van Rouwendaal. Abilissime la tedesca e la brasiliana Ana Marcela Cunha a capire il momento e a riportarsi sulle fuggitive. In un’ultima tornata molto convulsa, Beck è andata via in progressione, toccando per prima il tabellone con il crono di 59:31.70 davanti a van Rouwendaal (+1.0) e a Cunha (+2.2), che aveva vinto nel 2019 e nel 2022. Nella top-5 troviamo anche la sorprendente portoghese Angelica Andre a 3.90 e Barbara Pozzobon a 4.10.

Una bella prestazione per l’azzurra, costretta da quest’anno a cambiare tutti i suoi piani, essendo lei specialista della 25 km, eliminata dal programma di questi Mondiali. Attraverso un allenamento più improntato sulla velocità, Pozzobon ha fatto vedere dei buoni miglioramenti, ma le è mancato lo spunto finale per fare la differenza. Un quinto posto, comunque da interpretare con il segno “+” in vista del prossimo futuro.

Negativa, invece, la gara di Rachele Bruni. La toscana, argento olimpico a Rio 2016 nella 10 km e trasferitasi in Brasile per allenarsi da qualche tempo, non è stata in grado di tenere il ritmo delle altre e la 21ª posizione a 1:52.50 parla chiaro delle sue difficoltà.

Foto: LaPresse