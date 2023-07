Motocross, quando corre Davide Adamo in MX2 nel GP delle Fiandre? Orari fine settimana e dove vederlo in tv

Domani, sabato 22 luglio, si disputeranno le prove libere e le qualifying race del Mondiale di motocross, valide per la tredicesima tappa della stagione 2023: in programma a Lommel c’è il GP delle Fiandre, sia per la MXGP, dove guida la classifica Jorge Prado, che per la MX2, nella quale comanda Andrea Adamo.

Questo, invece, il programma completo di domenica 23 luglio. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15′: alle 10.25 la MX2, alle 10.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 13.15 ed alle 16.10, per la MXGP start alle 14.15 ed alle 17.10.

Sarà possibile guardare il GP delle Fiandre in diretta tv su Eurosport 2 HD e Rai Sport HD (in questo caso solo per le gare della MXGP), in diretta streaming su eurosport.it, discovery+, Rai Play e mxgp-tv.com, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di entrambe le gare della MX2 del GP delle Fiandre.

CALENDARIO GP FIANDRE 2023 MOTOCROSS

Sabato 22 luglio

10:30 MX2, GP Fiandre: prove libere – Nessuna copertura tv/streaming

11:00 MXGP, GP Fiandre: prove libere – Nessuna copertura tv/streaming

13:40 MX2, GP Fiandre: prove a tempo – Nessuna copertura tv/streaming

14:15 MXGP, GP Fiandre: prove a tempo – Nessuna copertura tv/streaming

16:35 MX2, GP Fiandre: qualifying race – mxgp-tv.com

17:25 MXGP, GP Fiandre: qualifying race – mxgp-tv.com

Domenica 23 luglio

10:25 MX2, GP Fiandre: warm-up – Nessuna copertura tv/streaming

10:45 MXGP, GP Fiandre: warm-up – Nessuna copertura tv/streaming

13:15 MX2, GP Fiandre: gara 1 – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, mxgp-tv.com

14:15 MXGP, GP Fiandre: gara 1 – Eurosport 2 HD, Rai Sport HD, eurosport.it, discovery+, Rai Play, mxgp-tv.com

16:10 MX2, GP Fiandre: gara 2 – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, mxgp-tv.com

17:10 MXGP, GP Fiandre: gara 2 – Eurosport 2 HD, Rai Sport HD, eurosport.it, discovery+, Rai Play, mxgp-tv.com

PROGRAMMA GP FIANDRE 2023 MOTOCROSS: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 HD, Rai Sport HD (in questo caso solo per le gare della MXGP).

Diretta streaming: eurosport.it, discovery+, Rai Play, mxgp-tv.com.

Diretta Live testuale: OA Sport (solo per le gare della MX2).

Foto: Pier Colombo