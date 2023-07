Mondiali nuoto artistico, Italia sesta nella prova libera a squadre, domina la Cina sul Giappone

Il Mondiale di nuoto artistico dell’Italia non si chiude con un’ulteriore soddisfazione. Nella finale della prova libera a squadre Linda Cerruti, Sofia Mastroianni, Lucrezia Ruggiero, Francesca Zunino, Giulia Vernice, Marta Iacoacci, Isotta Sportelli ed Enrica Piccoli chiudono al sesto posto la loro prova, a solo 12 punti dal terzo posto.

Le azzurre hanno messo su una buona routine, confermando la loro routine ‘Inclusion’ sulla composizione musicale ‘Waterbird’ di Antongiulio Frulio e la coreografia di Anastasia Ermakova. Così come nel preliminare, arrivano due basemark, sul primo e sull’ultimo elemento ibrido, che fanno colare a picco il coefficiente di difficoltà che cala a 32.7850, con il punteggio della selezione italiana che scende fino a 244.1174.

Chi non prende basemark, finisce automaticamente sul podio, una regola non scritta che si conferma tutt’oggi: a vincere è la Cina con uno stratosferico 329.1687 (coefficiente di difficoltà 47.3500) avanti alle padroni di casa del Giappone, che chiudono in 317.8085. Queste le uniche senza penalità, con l’Ucraina prima ‘delle altre’ e alla prima medaglia iridata della competizione con 256.2415, avanti alla Spagna (249.6521) e a Israele (247.7290).

“Soddisfatte – afferma Enrica Piccoli – nonostante le due penalità che abbiamo preso, ora capiremo se è questione di tecnica o di elementi. Possiamo fare un bilancio positivo, abbiamo dimostrato di stare al passo con il nuovo regolamento. Ci sarà studio per stare al passo con le Nazionali più forti“.

