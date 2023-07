LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: Bertocchi e Pellacani in gara nei preliminari dal metro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2023 di tuffi a Fukuoka. Si apre un Mondiale importante per la Nazionale azzurra. Tanta ambizione e voglia di essere protagonisti: con questi fattori l’Italia si presenta alla rassegna iridata dopo essere stata protagonista assoluta lo scorso anno agli Europei di Roma e un mese fa ai Giochi Europei in Polonia. La squadra azzurra si presenterà in Giappone con l’obiettivo di centrare più finali possibili e con anche l’opportunità in alcune di esse di poter lottare anche per una medaglia. Non ci sono certezze da podio, ma tante carte da poter giocare sia in campo femminile che maschile.

Si parte subito con due gare importanti per i colori azzurri: le qualificazioni del trampolino da un metro donne e uomini. La prima gara è quella femminile che vedrà al via Chiara Pellacani e Elòena Bertocchi, entrambi con le potenzialità di centrare un posto nelle dodici semifinaliste di questa gara che non è olimpica. In campo maschile in gara per l’Italia Lorenzo Marsaglia (bronzo ai Giochi Europei) e Giovanni Tocci. I grandi favoriti sono i cinesi ma non mancano i protagonisti annunciati provenienti da altri paesi.

Si comincia alle 3.00 con le eliminatorie del trampolino 1 metro femminile. Dalle 8.00 le qualificazioni maschili.