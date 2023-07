LIVE Scherma, Mondiali 2023 in DIRETTA: si assegnano i titoli a squadre di spada femminile e sciabola maschile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della penultima giornata dei Mondiali di scherma 2023. A Milano sono terminati i tornei individuali, spazio dunque alle kermesse a squadre, con l’Italia che vuole ergersi subito ad assoluta protagonista, dopo aver portato agevolmente ai quarti le compagini di sciabola maschile e di spada femminile.

Si partirà però alle 9.00 con i primi turni della spada maschile e del fioretto femminile. Il dream team italiano potrà schierare le azzurre che hanno monopolizzato il podio, e partirà dunque con i favori del pronostico. Vietate le distrazioni, sempre dietro l’angolo in queste manifestazioni ricche di insidie e di possibili outsider.

Dalle 10.00 spazio ai quarti di finale della spada femminile. L’Italia sfiderà Hong Kong per staccare il pass per le semifinali. Alle 10.40 infine via ai quarti della sciabola maschile. Gli azzurri troveranno i rivali francesi, con Samele, Berrè e Curatoli a caccia dell’impresa dinanzi al pubblico di casa.

La penultima giornata dei Mondiali di scherma 2023 inizierà alle 9.00. Sarà possibile seguire gli assalti sin dal mattino in diretta streaming sul canale Youtube FIE Fencing Channel, mentre la diretta TV su Sky Sport, RaiSport ed Eurosport proietterà soltanto le fasi finali. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!