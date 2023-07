LIVE Italia-Portogallo 1-0, Finale Europei U19 in DIRETTA: gli azzurrini sono campioni, conquistano l’Europeo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.00 Azzurrini che escono da eroi da questa competizione, Kayode l’eroe della serata. La vendetta è compiuta dopo il duro colpo nella fase a gironi.

96′ FINISCE QUIIIIIIIIIII l’ITALIA è CAMPIONE D’EUROPA. Italia-Portogallo 1-0 U19. Vent’anni dopo il 2003!

94′ Mancano due minuti al grande sogno italiano.

92′ Fuori Ribeiro e dentro Gomes nel Portogallo.

90′ Ci saranno cinque minuti di recupero.

88′ Ribeiro con il destro al volo manda alto.

86′ Lipani con il piatto da fuori area manda alto.

84′ Fuori Faticanti e Vignato, dentro Koleosho e Pisilli per l’Italia.

82′ Vignato ad un passo dal raddoppio, para il portiere portoghese il tocco dell’esterno.

80′ Fuori Gustavo Sa, dentro Nabian nel Portogallo.

78′ Destro di Esposito che finisce fuori su assist di Hasa.

76′ Gol che con il VAR sarebbe stata regolare.

74′ Rete in fuorigioco di Lipani.

72′ Italia che prova timidamente a salire con il baricentro.

70′ Punizione di Hugo Felix che finisce fuori.

68′ Hasa allontana un corner di testa. Spinge il Portogallo.

66′ Fuori Ndour, dentro Lipani nell’Italia.

64′ Si preparano dei cambi per l’Italia.

62′ Italia che soffre, Mastrantonio in tuffo ha letteralmente salvato il risultato.

60′ MASTRANTONIO decisivo su Fernandes.

58′ Italia che rischia di farsi chiudere in area di rigore.

56′ Spinge il Portogallo, deviazione della difesa italiana sul tiro di Prioste.

54′ Partita che vive la sua fase più cruciale.

52′ Cross di Kayode che non trova compagni in area di rigore.

50′ Dentro M. Fernandes e Prioste, fuori Justo e M. Marquez nel Portogallo.

48′ Subito cambi per il Portogallo.

46′ Inizia il secondo tempo!

21.50 Primo tempo giocato magistralmente dall’Italia memore degli errori commessi nella partita di girone proprio contro il Portogallo. Partita ancora tutta da vivere.

A tra poco per il secondo tempo!

47′ Finisce il primo tempo, Italia-Portogallo 1-0 U19.

45′ Ammonito Ndour, fallo al limite dell’area italiana.

43′ Azione offensiva dell’Italia che si perde sulla fascia destra.

41′ Che destro di Hasa, che sfiora l’incrocio dei pali.

39′ Alessandro Dellavalle sbaglia l’uscita dalla difesa.

37′ Hasa con il destro al volo sfiora il raddoppio.

35′ Possesso palla prolungato dell’Italia.

33’Ammonito Missori per un fallo a centrocampo.

31′ Hasa con il destro sbaglia il tiro dopo un buon assist di Esposito.

29′ Hasa di tacco per Esposito che si vede deviato il tiro.

27′ Brivido per l’Italia, in uscita Mastrantonio trova la palla in scivolata.

25′ Giallo per Gustavo Sà, fallo su Esposito.

23′ Hasa ora si inserisce come mezzala, dopo il vantaggio azzurro.

21′ Kayode discesa sulla destra, sbaglia poi il passaggio per Hasa.

19′ Gooooooooooooooooooooool, Kayode, colpo di testa perfetto su assist di Hasa che crossa dalla sinistra, Italia-Portogallo 1-0 U19.

17′ Esposito di testa manda alto sopra i pali di fesi da Ribeiro.

15′ Sinistro di Hasa che trova la deviazione di un difensore portoghese.

13′ Vignato deve ancora trova la posizione, Esteves lo controlla molto bene sulla destra.

11′ Ndour dalla distanza manda alto sopra la traversa.

9′ Missori crossa dalla fascia destra, Esposito in allungo non arriva all’impatto con il pallone.

7′ Bel filtrante di Hasa per Vignato che non riesce a superare il diretto avversario.

5′ Partita iniziata con ritmi molto lenti.

3′ Fallo di Esposito in fase offensiva. Hasa agisce proprio dietro la punta.

1′ Inizia la partita!

20.57 Tutto pronto per la finale.

20.55 Inni nazionali in corso, squadre in campo.

20.50 L’ultima vittoria dell’Italia all’Europeo U19 risale proprio nel 2003 contro il Portogallo per 2-0.

20.45 Portogallo invece inarrestabile nel suo cammino, vittorie contro Malta, Polonia, Norvegia e appunto l’Italia.

20.40 L’Italia arriva a questa sfida dopo aver battuto Malta e Spagna, pareggiato con la Polonia e perso proprio contro il Portogallo.

20.35 L’Italia ritrova Ndour dalla squalifica subita nel corso della partita contro la Polonia.

20.33 Ecco le formazioni ufficiali:

PORTOGALLO (4-3-3): G.Ribeiro; Esteves, A.Ribeiro, Bras, Marques; Justo, N.Felix, Sà; H.Felix, R.Ribeiro, Borges. All. Milheiro.

ITALIA (4-3-3): Mastrantonio; Missori, A. Dellavalle, L. Dellavalle, Ragonesi; Kayode, Faticanti, Ndour; Vignato, Esposito, Hasa. All. Bollini.

20.30 Buonasera e benvenuti alla finale dell’Europeo U19 tra Italia e Portogallo.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Portogallo, Europei calcio U19, gli azzurrini per la rivincita.

Nel 2003, l’Italia trionfava 2-0 contro il Portogallo nella finale del Campionato Europeo Under 19. Vent’anni dopo, queste due squadre si preparano per un altro epico scontro.

L’Italia ha stravolto le previsioni, avanzando alla finale degli Europei Under 19 dopo aver sconfitto la Spagna in semifinale con una grande partita. Ora, la squadra azzurra di Alberto Bollini affronterà il favorito Portogallo di Joaquim Milheiro, che vanta un record immacolato di quattro vittorie in altrettante partite del torneo.

Nonostante una sconfitta per 5-1 contro il Portogallo nella fase a gironi, l’Italia ha mostrato una notevole crescita durante il torneo. Ora, con il ritorno del centrocampista Cher Ndour, che era squalificato nella partita contro la Spagna, la squadra è pronta a sfidare i favoriti del torneo.

Partita: Italia-Portogallo, Europei calcio U19

Data: 16 luglio 2023

Orario: 21.00

Canale TV: Rai 3 e Rai Play.

Stadio: Ta’Qali National Stadium

Probabile formazioni

PORTOGALLO U19 (4-3-3) – Gonçalo Ribeiro; Gonçalo Esteves, Antonio Ribeiro, Gabriel Brás, Martim Marques; Samuel Justo, Nuno Félix, Gustavo Sá; Hugo Félix, Rodrigo Ribeiro, Carlos Borges. CT: Joaquim Milheiro.

ITALIA U19 (4-3-3) – Mastrantonio; Missori, Dellavalle L., Dellavalle A., Regonesi; Pisilli, Faticanti, Ndour; Hasa, Esposito, Vignato. CT: Alberto Bollini.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo, Europei calcio U19: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21.00. Buon divertimento!

Foto: FIGC.