LIVE F1, GP Gran Bretagna 2023 in DIRETTA: risultati FP1, subito Verstappen, Ferrari enigmatica. Alle 17.00 le FP2

14.37 Ci rivediamo alle ore 17.00 per la FP2. Per il momento non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione. Buon proseguimento di giornata

14.35 Sessione particolare per tutti. Ferrari quinta e settima concentrate sul passo gara. Buon ritmo, ma vedremo meglio nella FP2. Mercedes al momento che non scopre le carte. Buona Aston Martin.

14.33 Nell’ultimissimo giro Verstappen aveva fatto segnare un clamoroso record nel T1 poi ha alzato il piede. L’olandese è pronto a dominare la scena in maniera totale a Silverstone, forse la pista ideale per la sua Red Bull. Margine di 448 millesimi su Perez, molto più ampio sugli altri.

14.31 Leclerc 1:33.891, Sainz 1:34.296. Le Ferrari chiudono la simulazione con buoni crono.

14.30 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA FP1!

14.29 Leclerc 1:34.318, Sainz 1:34.098. La Ferrari dopo pochi giri alza parecchio i propri tempi.

14.28 Verstappen si lancia di nuovo. Migliora nel T1, arriva al T2 e procede con ottimi crono. Chiude in 1:28.600 e lima altri 2 decimi al suo tempo. Ora ha 448 millesimi su Perez. Leclerc alza il ritmo in 1:34.661

14.26 Leclerc gira in 1:33.577, Sainz 1:36.025 con traffico.

14.25 Perez si porta al secondo posto a 212 millesimi da Verstappen davanti a Albon e Alonso.

14.24 Stroll migliora in ogni settore e chiude in nona posizione a 635, perdendo 4 decimi nel T3.

14.23 Hamilton con le medie sale in 11a posizione. Sainz chiude un giro in 1:33.271 con gomme medie, Leclerc 1:32.839 con soft.

14.21 Alonso prova il time attack con le soft. Lo spagnolo arriva al T1 con 50 millesimi di ritardo, quindi ne accusa 338. Chiude in 1:29. 268 a 432. Secondo Albon! 1:29.089 a 253

14.19 Si lancia Verstappen. Arriva al T1 con un vantaggio di 106 millesimi, si presenta al T2 con 352, quindi chiude in 1:28.836 con 444 di vantaggio. Sesto Norris a 605.

14.17 Perez si lancia con le soft. Arriva al T1 con 31 millesimi di ritardo, quindi si presenta al T2 con 168. Il messicano chiude in 1:29.333 ed è terzo a 53.

14.16 Leclerc migliora nel T1 e T2, arriva sul traguardo in 1:29.280 ed è primo con 39 millesimi su Ocon e 77 su Sainz, poi De Vries e Gasly.

14.14 Ocon primo! 1:29.319 supera Sainz per 38 millesimi. Ora si lancia Leclerc.

14.13 Gasly si mette in terza posizione (gomma soft) a 471 millesimi. Verstappen torna ai box dopo uno stint eccellente. Ocon record nel T1 in 28.086

14.12 Verstappen 1:33.194. Un ritmo che conferma lo strapotere Red Bull. Russell si sveglia e sale in quarta posizione a 622 millesimi con gomma media.

14.10 Di nuovo ai box le due Rosse. Verstappen un martello in 1:33.564. Tempi eccezionali per il campione del mondo. Alonso si porta in decima posizione, Russell rimane 19° a 2.042.

14.07 Verstappen 1:33.801 prosegue su tempi clamorosi a livello di passo gara.

14.06 Leclerc con soft arriva al T1 con 96 millesimi di ritardo, si presenta al T2 con 114, quindi chiude in 1:29.418 ed è secondo a 61

14.04 Verstappen 1:33.570 l’olandese già in simulazione passo gara? Hamilton si lancia con le medie. Arriva al T2 con 648 millesimi di ritardo e chiude a 995 da Sainz. Torna in pista Leclerc.

14.03 Sainz parte per il suo primo giro e migliora il tempo di Verstappen nel T1, arriva al T2 con 362 millesimi di vantaggio, quindi chiude in 1:29.357 con 506 millesimi di margine.

14.01 Di nuovo in pista Sainz con le soft, Russell e Albon. Abbiamo valicato metà turno.

14.00 Sergio Perez, sempre con hard, chiude un altro giro e si porta in seconda posizione a 167 millesimi da Verstappen, terzo Sargeant con soft a 464

13.58 Alonso finalmente entra in azione, mentre tornano in pista diversi piloti, tra cui Norris, Verstappen e Stroll.

13.57 Verstappen e molti altri si lamentano delle nuove gomme, segnalando pochissimo grip. La differenza, però, è che il campione del mondo viaggia quasi un secondo meglio degli altri…

13.55 Sergio Perez spinge e si mette al terzo posto in 1:30.677 a 814 millesimi da Verstappen e a 40 da Leclerc. Il margine dell’olandese è impressionante.

13.53 In questo momento pochissimi piloti in pista. Vediamo Bottas che sale subito in settima posizione a 1.226, quindi Gasly, Perez, Zhou e Albon. Alonso ancora fermo ai box.

13.50 Sergio Perez conclude il suo primo giro lanciato in 1:32.114 e rimane su tempi alti. Leclerc secondo in 1:3.637 a 774 millesimi.

13.49 Tsunoda sale al terzo posto a 1.074 dalla vetta, si lancia Perez con gomme hard e migliora subito nel T1.

13.48 Stroll sale in terza posizione a 1.116, quarto Hamilton a 1.171 contro il quinto tempo di Leclerc a 1.195. Ancora fermi Alonso, Bottas e Albon. Piastri era ora.

13.47 Sainz migliora e si porta a 951 millesimi da Verstappen ma con una mescola di vantaggio. L’olandese continua a lamentarsi delle nuove gomme, ma vola rispetto a tutti

13.46 Leclerc migliora e sale in terza posizione a 1.195 da Verstappen, a pochi millesimi da Sainz.

13.45 La temperatura si porta a 24°, aumentando ancora. Al momento Alonso ancora senza tempi. Lo spagnolo è fermo ai box con 2 soli giri completati.

13.44 Fuoripista di De Vries alla Luffield. Sainz si porta in terza posizione a 1.253 da Verstappen. Leclerc è decimo, migliora nel T1 poi alza il piede dal gas.

13.43 Verstappen fa segnare il record nel T1, replica nel T2 e va a chiudere in 1:29.863 e rimette 1.116 su Stroll, terzo Tsunoda a 1.370

13.42 Magnussen sale in quarta posizione a 954 millesimi da Verstappen che chiude un giro su tempi altissimi. Perez ha messo a segno solo 3 giri ed è tornato ai box

13.41 Leclerc decide di tornare ai box, mentre Stroll vola in seconda posizione a 536 millesimi da Verstappen che si rilancia ora. Hamilton terzo a 869.

13.40 Norris si porta a 1.219 da Verstappen in quarta posizione, Leclerc si rilancia e migliora nel T1 e T2.

13.39 De Vries si porta in quarta posizione a 1.337, Russell terzo a 1.153

13.38 Leclerc si porta in seconda posizione in 1:31.663, Hamilton lo scalza in 1:31.422 ma a quasi un secondo da Max.

13.37 Gasly scende a 1:32.001, Norris a 451 millesimi, ma ecco Verstappen. 1:30.443. Impressionante.

13.36 Hamilton segna 1:32.276, Perez ancora su tempi altissimi. Sainz 1:32.446 a 170 millesimi dal padrone di casa

13.35 Russell è il primo a fare segnare un tempo: 1:33.471

13.34 Iniziamo i primi giri lanciati della FP1, vedremo chi farà segnare il tempo iniziale di riferimento

13.33 Anche le due Alfa Romeo sono in pista, ora si può iniziare per davvero!

13.32 Russell con hard, Hamilton con hard, Verstappen con hard, Leclerc con medie

13.31 Subito tutti in pista per sfruttare al massimo i 60 minuti della sessione. Perez con gomme hard, Sainz con medie

13.30 SEMAFORO VERDE!!!!!!! SCATTA LA FP1 DEL GP DI GRAN BRETAGNA!!!!!!

13.27 Condizioni meteo impeccabili a Silverstone. Temperatura di 23°, con asfalto a 40. Valori davvero inusuali per il Northamptonshire. Anche la FP2 sarà in queste condizioni, mentre domani e domenica sarà tutto da valutare.

13.24 Ricordiamo che, da questo weekend, Pirelli porterà le nuove gomme. Una risposta della Casa della P lunga all’aumento delle prestazioni mostrato dalle monoposto 2023 rispetto alle loro ‘antenate’, ammirate in pista lo scorso anno. Il balzo di performance effettivo, in termini di velocità e deportanza, è stato maggiore di quanto era stato valutato in fase di pre-stagione. Non un cambio che sconvolgerà le gerarchie, ma sarà tutto da valutare.

13.21 Un altro team che si gioca molto in questo weekend è la Aston Martin che a Silverstone ha proprio la sede. Dopo un paio di gare sottotono, Alonso e Stroll proveranno il colpaccio con una AMR23 che presenta numerose novità per brillare proprio nella gara di casa.

13.18 Anche in Mercedes non mancheranno le novità. Sulla W14 vedremo una nuova ala anteriore e dettagli a livello del fondo, più rigido. Hamilton e Russell sono reduci da un weekend austriaco con pochi sorrisi, confermando il passo indietro di Montreal. Arriverà la riscossa nella gara di casa?

13.15 In casa Ferrari vedremo altre novità dopo il pacchetto di aggiornamenti portato a Barcellona e gli ulteriori sviluppi. Sulle SF-23 sarà in azione una nuova ala posteriore specifica per il tracciato di Silverstone, velocissimo e con curvoni da quasi 300kmh. Proseguirà la crescita vista tra Montreal e Red Bull Ring? La scuderia di Maranello si gioca molto…

13.11 Entriamo nel vivo della FP1. Il weekend inglese si apre con un solo quesito: arriverà l’ennesimo dominio di Max Verstappen? Il campione del mondo, reduce da 5 successi di fila, e 7 nella prime 9 uscite, sta vivendo un campionato ampiamente superiore a ogni rivale. Sergio Perez darà una risposta come si è visto nella gara domenicale del Red Bull Ring?

13.08 Curiosità sul GP di Gran Bretagna: Alain Prost è stato capace di vincere addirittura con quattro team diversi! Il Professore si è imposto con la Renault (1983), la McLaren (1985, 1989), la Ferrari (1990) e la Williams (1993). In 28 occasioni (38,4%) il vincitore è partito dalla pole position e per 47 volte (64,4%) è scattato dalla prima o dalla seconda casella. Il pilota peggio qualificato ad aver vinto il Gran Premio di Gran Bretagna è Carlos Reutemann, che nel 1978 a Brands Hatch si impose partendo dall’8° posto.

13.05 Sul fronte dei team, la scuderia più vincente in assoluto è la Ferrari, affermatasi in ben 18 occasioni. Tre volte con Michael Schumacher (1998, 2002, 2004); in due casi con Alberto Ascari (1952, 1953) e José Froilan Gonzalez (1951, 1954); in una singola annata con Juan Manuel Fangio (1956), Peter Collins (1958), Wolfgang Von Trips (1961), Niki Lauda (1976), Carlos Reutemann (1978), Alain Prost (1990), Rubens Barrichello (2003), Kimi Räikkönen (2007), Fernando Alonso (2011), Sebastian Vettel (2018) e Carlos Sainz Jr. (2022). Oltre al Cavallino Rampante, tra le squadre attualmente impegnate in Formula 1, hanno già vinto anche McLaren (14 volte), Williams (10), Mercedes (9), Red Bull (3) e Alfa Romeo (1).

13.02 Prima di tuffarci nella FP1, facciamo un po’ di storia del GP di Gran Bretagna. Il pilota più vincente in assoluto è il padrone di casa Lewis Hamilton, capace di imporsi ben 8 volte (2008, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021). In questo 2023 il britannico ha quindi, almeno teoricamente, un appuntamento con la storia, poiché potrebbe diventare il primo uomo di sempre a conquistare 9 diverse edizioni dello stesso Gran Premio. Sinora, la quota degli 8 successi nella medesima gara è stata raggiunta solo da Michael Schumacher (Francia) e dallo stesso Hamilton (Ungheria).

12.59 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI 2023

1 RED BULL RACING HONDA RBPT 377

2 MERCEDES 178

3 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 175

4 FERRARI 154

5 ALPINE RENAULT 47

6 MCLAREN MERCEDES 29

7 HAAS FERRARI 11

8 ALFA ROMEO FERRARI 9

9 WILLIAMS MERCEDES 7

10 ALPHATAURI HONDA RBPT 2

12.56 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI 2023

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA RBPT 229

2 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA RBPT 148

3 Fernando Alonso ESP ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 131

4 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 106

5 Carlos Sainz ESP FERRARI 82

6 Charles Leclerc MON FERRARI 72

7 George Russell GBR MERCEDES 72

8 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 44

9 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 31

10 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 24

11 Pierre Gasly FRA ALPINE RENAULT 16

12 Nico Hulkenberg GER HAAS FERRARI 9

13 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 7

14 Oscar Piastri AUS MCLAREN MERCEDES 5

15 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 5

16 Zhou Guanyu CHN ALFA ROMEO FERRARI 4

17 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA RBPT 2

18 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 2

19 Logan Sargeant USA WILLIAMS MERCEDES 0

20 Nyck De Vries NED ALPHATAURI HONDA RBPT 0

12.53 Il venerdì di Silverstone si svilupperà con il format consueto. Prima ora di lavoro dalle ore 13.30, quindi alle ore 17.00 si passerà alla FP2, per andare a completare le 2 ore in pista. I piloti lavoreranno in ottica time attack e passo gara.

12.50 Siamo giunti al decimo appuntamento della stagione e ci attende il terzultimo GP prima della pausa estiva. Dopo Silverstone, infatti, si correrà ancora in Ungheria e Belgio.

12.45 Buongiorno e benvenuti a Silverstone! Tra 45 minuti esatti prenderà il via il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula Uno

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP di Gran Bretagna, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Silverstone le squadre e i piloti saranno chiamati a trovare nel più breve tempo possibile il miglior set-up per rendere la monoposto veloce sia in configurazione da qualifiche che per la gara domenicale.

La Ferrari si augura di continuare con i progressi. La Rossa viene dal buon weekend di Spielberg dove ha colto il terzo posto nella Sprint Race con lo spagnolo Carlos Sainz e il secondo nella gara con il monegasco Charles Leclerc. La SF-23 è stata modificata al fondo e all’ala anteriore e la bontà di queste modifiche sarà verificata su un circuito molto impegnativo.

Favorito d’obbligo del fine-settimana, come al solito, è l’olandese della Red Bull, Max Verstappen. Dopo aver centrato sette vittorie in nove GP disputati, Max ha nel mirino anche il successo in questo appuntamento, particolare per l’introduzione di gomme di nuova generazione da parte di Pirelli, modificate a livello di costruzione per garantire maggior sicurezza.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP di Gran Bretagna, round del Mondiale 2023 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 13.30 con la FP1, mentre alle 17.00 avrà inizio la FP2. Buon divertimento!

