Golf, Guido Migliozzi nel quintetto di testa ad un round dal termine del British Masters

I golfisti del DP World Tour continuano a dare spettacolo in un serratissimo British Masters (montepremi 3,5 milioni di dollari). Siamo giunti ad un solo round dal termine della storica kermesse inglese nata nel 1946, e la situazione della leaderboard è alquanto ingarbugliata. Al comando abbiamo un sestetto con lo score di -7 (209 colpi) tra i quali figura anche Guido Migliozzi.

L’azzurro piazza una solida tornata da -4 recuperando la bellezza di 12 posizioni ed inserendosi nel gruppetto di testa al pari degli inglesi Oliver Wilson, Andy Sullivan e James Morrison, dell’olandese Joost Luiten, ed infine del danese Niklas Norgaard. Per i battistrada una lunghezza di margine sul solo Maximilian Kiefer. Il tedesco risale di 14 posizioni grazie all’ottimo -4 giornaliero.

Sul percorso par 72 del The Beltry di Wilshow (Warwickshire, Inghilterra) top ten chiusa con il punteggio di -5 dal francese Romain Langasque e dai sudafricani Justin Walters e Bryce Easton. In corsa per il successo finale anche coloro che stazionano a -4. In undicesima posizione figurano infatti ben 12 golfisti, tra i quali spiccano l’inglese Justin Rose, il finlandese Sami Valimaki, ed il malese Gavin Green.

Non riesce ad inserirsi nella lotta per il titolo Edoardo Molinari. Il torinese spreca la chance perdendosi in un +1 di giornata che lo colloca al 57° posto proprio con il punteggio complessivo di +1. Domani spazio all’ultimo e decisivo round che promette scintille e spettacolo.

