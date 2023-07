F1,Sergio Perez: “superare Leclerc in partenza era un obiettivo, adesso ricarico le energie”

Un ormai completamente rinvigorito Sergio Perez ha centrato la seconda posizione al GP del Belgio, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. Sul tracciato di SPA infatti il pilota della Mercedes ha dovuto cedere il passo soltanto all’inesorabile compagno di squadra Max Verstappen, approdato alla sua decima vittoria in stagione.

Una gara particolare quella di Checo, al comando in tutta la prima fase dopo un gran sorpasso su Leclerc, salvo poi subire la rimonta dell’olandese al diciassettesimo giro. Intervenuto al parco chiuso, il nativo di Guadalajara ha commentato la sua performance: “È stata una buona gara per il team, sono partito bene, ho fatto grande partenza, sono riuscito a superare Charles Leclerc che era uno dei miei obiettivi”.

Perez ha poi proseguito “Poi è arrivato Max, nel secondo stint era davvero molto veloce e non ho potuto farci nulla, dopodiché ho semplicemente portato la macchina al traguardo senza fare danni. Adesso spero di non lasciare più il podio da qui fino a fine anno”.

Durante la pausa estiva Checo dovrà poi ricaricare le energie necessarieper riprendersi da un periodo molto complicato: “Ho passato un periodo difficile, però abbiamo recuperato e oggi abbiamo fatto tanti punti per il team. Avevo bisogno di questa pausa: le gare sono state molto intense, adesso non vedo l’ora di riposarmi per poi tornare sempre più forte al rientro“.

