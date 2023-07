Europei Under 21, Spagna-Ucraina 5-1: la Rojita cala il pokerissimo e raggiunge l’Inghilterra in Finale

Sarà, quindi, tra Spagna e Inghilterra la Finale dei Campionati Europei Under 21 edizione 2023. Questa sera è stata in scena la seconda semifinale che ha visto la Rojita disporre a piacimento dell’Ucraina con un pesante 5-1, andando quindi a staccare il pass per l’atto conclusivo della rassegna continentale che si giocherà sabato 8 luglio alle ore 18.00 alla Batumi Arena.

La Spagna è scesa in campo con il consueto 4-3-3 con Tenas tra i pali, quindi difesa a 4 con Gomes, Paredes, Pacheco e Miranda, centrocampo con Blanco, Sancet e Baena, quindi Gomez, Ruiz e Rodri in attacco. L’Ucraina ha risposto con il 4-2-3-1 con Trubin tra i pali, Sych, Batagov, Talovierov e Vicharenko in difesa, quindi Brazhko e Bondarenko in mediana, con Nazarenko, Sudakov e Mudryk alle spalle di Sikan.

Il match prende il via su ottimi ritmi ed è l’Ucraina a sbloccarlo. Mudryk serve Bondarenko e segna l’1-0 al minuto 13′. La riscossa della Rojita è immediata, prima con il pareggio di Abel Ruiz al 17′, quindi 2-1 di Sancet al 24°. Nella ripresa gli iberici dilagano. Al 54′ Blanco va a segno con il 3-1, quindi poker di Oroz al 68′, prima del 5-1 di Sergio Gomez al 78′.

