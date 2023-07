DIRETTA F1, GP Ungheria 2023 LIVE: Russell il più veloce sul bagnato, tra poco le FP2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.40 Ferrari che si è trovata piuttosto bene a Budapest negli ultimi anni: l’ultima vittoria per il Cavallino Rampante sul circuito magiaro è arrivata nel 2017, con Sebastian Vettel che si impose in una fantastica doppietta davanti a Kimi Raikkonen.

16.36 L’Hungaroring è un circuito particolarmente favorevole nella storia a Lewis Hamilton: il fuoriclasse britannico si è imposto in otto occasioni in questo contesto e con il nono successo potrebbe diventare il primo di sempre a vincere per nove volte sullo stesso tracciato.

16.33 A Budapest ha smesso di piovere ed è uscito uno spiraglio di sole: buon per tutti i piloti che potranno lavorare più accuratamente nella seconda sessione di prove libere. Difficile che riesca a tornare in pista Perez, visti i tanti danni sul lato sinistro della sua vettura.

16.30 Russell è stato il più veloce nelle FP1, ma Verstappen ha girato pochissimo così come Leclerc. Perez è finito a muro con la sua Red Bull e Sainz in testacoda.

16.27 Vedremo se i piloti potranno finalmente testare le condizioni: nelle FP1 ha spadroneggiato la pioggia insieme alle bandiere rosse causate da Sainz e Perez.

16.23 Buon pomeriggio amici di OA Sport alla DIRETTA LIVE delle FP2 del GP d'Ungheria di Formula 1.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del GP di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2023. E’ la penultima gara prima della pausa estiva.

E’ la 37a apparizione consecutiva per la Formula 1 a Budapest e il favorito principale è il vincitore del 2022, ossia Max Verstappen. L’olandese con la sua Red Bull sta dominando il Mondiale: 255 punti contro i 156 del suo compagno di scuderia Sergio Perez, secondo e piuttosto in crisi negli ultimi appuntamenti.

Il tracciato dell’Hungaroring per la sua conformazione si è adattato bene alle caratteristiche della Ferrari negli ultimi anni. Chi proverà a tornare a ruggire sarà Fernando Alonso con la sua Aston Martin dopo qualche prova non semplice: lo spagnolo ha vinto in Ungheria la prima gara della carriera nel 2003. Lewis Hamilton si è imposto ben otto volte nel circuito magiaro e proverà a diventare il primo pilota di sempre a vincere per nove volte sullo stesso circuito.

Si comincia alle 17.00.

Foto: Lapresse