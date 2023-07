DIRETTA F1, GP Gran Bretagna 2023 LIVE: alle 16.00 le qualifiche, è tornata la pioggia a Silverstone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.15 Buongiorno e benvenuti a Silverstone! Tra 45 minuti esatti prenderanno il via le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula Uno

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sullo storico tracciato di Silverstone si inizia a fare davvero sul serio e, dalle ore 16.00 italiane (le ore 15.00 locali) scatterà la Q1 e la caccia alla pole position.

Chi conquisterà la partenza al palo in vista della gara di domani (ore 16.00 italiane)? Ovviamente il grande favorito non potrà che essere Max Verstappen, che in questo fine settimana cercherà di infilare la sesta vittoria consecutiva e, parlando della Red Bull, la undicesima di fila, contando anche il finale della scorsa stagione. Numeri e record che spiegano in maniera perfetta quale dominio stia mettendo in atto la scuderia di Milton Keynes in questa era della Formula Uno.

Contro l’olandese e Sergio Perez, come sempre, ci sarà una ampia schiera di vetture che proveranno il colpaccio. La Ferrari, che appare in buona forma sulla pista del Northamptonshire, propone Carlos Sainz e Charles Leclerc, quindi attenzione ai padroni di casa ovvero Aston Martin (con Fernando Alonso e Lance Stroll), Mercedes (con Lewis Hamilton e George Russell) e, perchè no, anche Williams (con Alexander Albon e Logan Sargeant), che ha fatto vedere una crescita davvero importante nelle ultime uscite.

Le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna sullo splendido tracciato di Silverstone scatteranno alle ore 16.00 italiane. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della sessione, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno a Silverstone. Buon divertimento!

