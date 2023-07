Canoa velocità, Europei U23/Juniores: primi tre successi per l’Italia

Prime vittorie per l’Italia agli Europei Under 23 e Juniores di canoa velocità di scena a Montemor-o-Velho, in Portogallo. Tre ori in questa terza giornata, con le competizioni che si chiuderanno domani pomeriggio.

U23

Il primo successo dei ‘grandi’ è di Francesco Lanciotti e Giovanni Penato: oltre due secondi di margine su Danimarca e Ungheria, vantandosi così di un nuovo successo continentale in 3.19.907. Sesta invece Elena Ricchiero nella finale del K1 1000, mai in gara per un piazzamento sul podio in 4.11.991. Luca Micotti è invece solo quinto nella finale B della K1 1000.

JUNIORES

Samuele Veglianti è il primo oro della spedizione azzurra: un successo soffertissimo nel C1 1000, rivaleggiando con l’ungherese Istvan Juhasz che si arrende per nemmeno due decimi. Fenomenali Federico Zanutta e Fabiano Palliola nel K2 1000: gara dominata per loro, che si impongono su Ungheria e Spagna e fanno sorridere la selezione.

Marco Caretti è invece quinto nella finale del K1 1000, lontano dal podio che viene comandato dall’ungherese Balint Kollek in 3.36.283. Avanza Davide Hengl nel K1 200, con il terzo posto nella sua semifinale in 39.179 strappa il posto in finale con Leonb Reckzeh ed Andrii Penzai. Bene anche Marco Tontodonati, primo nella sua finale del C1 299 in 44.629, con oltre un secondo con Krisztian Szarka. Fuori Elena Voltan nel C1 200, il suo 54.210 è valido solo per il settimo posto.

PARACANOA

Quarto Alessio Bedin nel VL1 200, 1.19.491 a poco più di un secondo dal terzo posto di Carlos Carmo, vittoria per lo spagnolo David Gonzalez. Successo per Viktoryia Shablova su Esther Bode nel Vl1 200, sesto invece Marius Ciustea nel VL2 200.

Foto: FederCanoa