Beach volley, World Tour. Gottardi/Menegatti volano in semifinale a Edmonton! Nicolai/Cottafava ai quarti

Grande giornata finora per l’Italia del beach volley al Challenge di Edmonton in Canada. Doppio successo nella fase ad eliminazione diretta per Gottardi/Menegatti che volano in semifinale dove affronteranno questo pomeriggio le svizzere Bobner/Vergè-Deprè, mentre tra gli uomini Nicolai/Cottafava superano finalmente l’ostacolo ottavi di finale e nella notte affrontano gli ucraini Popov/Reznik a caccia anche loro dell’accesso in semifinale.

Piccolo capolavoro negli ottavi di finale per Menegatti/Gottardi che non partivano con il ruolo di favorite nella sfida contro le statunitensi Cannon/Sponcil, già due volte sul podio quest’anno, La coppia azzurra è partita forte vincendo 21-17 il primo set, ha sofferto soprattutto in ricezione nel secondo parziale, perdendo 17-21, ma nel tie break ha letteralmente dominato imponendosi con il punteggio di 15-9.

Nei quarti di finale Menegatti/Gottardi hanno affrontato le austriache Klinger/Klinger, coppia conosciuta dalle azzurre che spesso svolgono allenamenti congiunti con loro. Risultato: successo abbastanza agevole per la coppia italiana che ha dominato il primo set, vinto 21-15 ed è sempre stata avnti anche nel secondo chiuso con il punteggio di 21-17. Nel pomeriggio in Italia le azzurre affronteranno le elvetiche Bobner/Vergè-Deprè, coppia in rampa di lancio. Nell’altra semifinale di fronte Carol/Barbara ed Hermannova/Stochlova.

In campo maschile Nicolai/Cottafava, al terzo tentativo, superano l’ostacolo ottavi di finale. Si era già visto nella sfida con gli spagnoli Herrera/Gavira che la squadra italiana era in crescita di condizione e gli azzurri si sono confermati contro i tedeschi Pfretzschner/Winter, bravi ad eliminare i trionfatori di Espinho, Crabb/Brunner, nei play-off fra le peggiori terze classificate dei gironi. Primo set tutto a favore degli azzurri che hanno vinto 21-13, secondo set più equilibrato ma, al momento decisivo, gli italiani hanno fatto la differenza vincendo 21-18. Alle 3.00 ora italiana Nicolai7Cottafava se la vedranno con i temibili ucraini Popov/Reznik nei quarti di finale.

