Beach volley, World Tour 2023. Lupo/Rossi e Menegatti/Gottardi ok nelle qualificazioni! Tre coppie azzurre in main draw a Gstaad

E’ il torneo più prestigioso del circuito, se si escludono Mondiali o Europei e le coppie italiane ancora una volta sono riuscite ad essere protagoniste fin dal primo giorno sulla sabbia di Gstaad che ospita da oggi a domenica il quarto Elite 16 della stagione. Con Ranghieri/Carambula già in tabellone principale e con Nicolai/Cottafava fermi ai box per motivi precauzionali a causa di un lieve problema fisico per Nicolai, l’Italia ha aggiunto due coppie al main draw, Gottardi/Menegatti, al loro terzo Elite 16 della stagione e Lupo/Rossi, che si sono qualificati in tabellone principale per la prima volta quest’anno. Non è andata bene a Scampoli/Bianchin, eliminate subito nientemeno che dalle campionesse d’Europa Graudina/Samoilova.

La coppia composta dal romagnolo Enrico Rossi e del romano Daniele Lupo ha centrato la qualificazione nel tabellone principale: Rossi/Lupo hanno iniziato la giornata con una vittoria tutto sommato semplice contro i francesi Canet/Rotar, sconfitti con un secco 2-0 (21-14, 21-11). Nel secondo turno gli azzurri avevano di fronte una delle coppie più forti del movimento olandese, Immers/Van de Velde e, giocando una delle migliori partite della stagione, hanno vinto 2-0 (21-18, 21-16) riuscendo a qualificarsi per il main draw. Gli azzurri sono stati inseriti nel gruppo B ed esordiranno domani alle 15 contro i brasiliani George/Andrè. Venerdì Lupo/Rossi affronteranno alle 9.00 i cileni Grimalt/Grimalt e alle 14.00 i portacolori del Qatar Cherif/Ahmed.

Qualificazione con qualche brivido in campo femminile per Gottardi/Menegatti che al primo turno hanno superato brillantemente 2-0 (21-17, 21-17) la coppia canadese composta dalla ex campionessa del mondo Pavan e McBain. Nella sfida decisiva per entrare in main draw le azzurre hanno vinto 2-1 contro le spagnole Alvarez/Moreno. Vinto 21-17 il primo set, le italiane sono partite malissimo nel secondo perdendo 14-21 e nel tie break hanno trovato il parziale decisivo nel finale, dopo una prima fase molto equilibrata, vincendo 15-11. Gottardi/Menegatti sono inserite nel gruppo D e domani debutteranno contro le solide statunitensi Nuss/Kloth alle 10.00. Alle 18.00 affronteranno le brasiliane Carol/Barbara, mentre venerdì alle 12.00 affronteranno le padrone di casa svizzere Huberli/Brunner: un vero e proprio girone di ferro.

Non sono riuscite a superare le qualificazioni, invece, Bianchin/Scampoli che hanno perso a testa alta la sfida contro le forti lettoni Graudina/Samoilova con il punteggio di 2-0 (21-17, 21-15). Già in tabellone principale, invece, Ranghieri/Carambula che domani debutteranno alle 14.00 contro gli svizzero Krattiger/Breer e poi saranno in campo venerdì alle 10.00 contro i tedeschi Ehlers/Wickler e alle 16.00 contro gli spagnoli Herrera/Gavira provenienti dalle qualificazioni.

Primo turno qualificazione donne: Ahtiainen/Lahti (Fin)-Müller/Tillmann (Ger) 0-2 (18-21, 10-21), Kotnik/Lovsin (Slo)-Hermannova/Stochlova (Cze) 1-2 (18-21, 21-16, 10-15), Bianchin/Scampoli (Ita)-Graudina/Samoilova (Lat) 0-2 (17-21, 15-21), Tainá/Victoria (Bra)-Liliana/Paula (Esp) 2-1 (19-21, 21-17, 15-11), Pavan/McBain (Can)-Gottardi/Menegatti (Ita) 0-2 (17-21, 17-21), Álvarez/Moreno (Esp)-Gallay/Pereyra (Arg) 2-1 (16-21, 21-9, 15-12), Scoles/Flint (Usa)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol) 2-1 (11-21, 21-17, 15-8), Xue/Xia (Chn)-Bentele/Lutz (Sui) 2-0 (21-7, 21-15), Sepka/Semerad (Cze)-Popov/Reznik (Ukr) 2-0 (21-19, 21-13).

Secondo turno qualificazioni donne: Tainá/Victoria (Bra)-Graudina/Samoilova (Lat) 0-2 (15-21, 18-21), Hermannova/Stochlova (Cze)-Müller/Tillmann (Ger) 2-0 (21-12, 21-14), Álvarez/Moreno (Esp)-Gottardi/Menegatti (Ita) 1-2 (17-21, 21-14, 11-15), Xue/Xia (Chn)-Scoles/Flint (Usa) 1-2 (15-21, 21-19, 11-15).

Gironi femminili. Pool C. Domani 9.00: Stam/Schoon (Ned)-Müller/Tillmann (Ger), Hughes/Cheng (Usa)-Esmée/Zoé (Sui). 17.00: Esmée/Zoé (Sui)-Müller/Tillmann (Ger), Hughes/Cheng (Usa)-Stam/Schoon (Ned). Venerdì 19.00: Hughes/Cheng (Usa)-Müller/Tillmann (Ger), Stam/Schoon (Ned)-Esmée/Zoé (Sui)

Pool D. Domani 10.00: Nuss/Kloth (Usa)-Gottardi/Menegatti (Ita), Hüberli/Brunner (Sui)-Carol/Barbara (Bra). 18.00: Carol/Barbara (Bra)-Gottardi/Menegatti (Ita), Hüberli/Brunner (Sui)-Nuss/Kloth (Usa). Venerdì 12.00: Hüberli/Brunner (Sui)-Gottardi/Menegatti (Ita), Nuss/Kloth (Usa)-Carol/Barbara (Bra)

Pool B. Domani 11.00: Melissa/Brandie (Can)-Graudina/Samoilova (Lat), Mariafe/Clancy (Aus)-Vergé-Dépré/Mäder (Sui). 19.00: Vergé-Dépré/Mäder (Sui)-Graudina/Samoilova (Lat), Mariafe/Clancy (Aus)-Melissa/Brandie (Can). Venerdì 18.00: Mariafe/Clancy (Aus)-Graudina/Samoilova (Lat), Melissa/Brandie (Can)-Vergé-Dépré/Mäder (Sui).

Pool A. Domani 12.00: Cannon/Sponcil (Usa)-Scoles/Flint (Usa), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Agatha/Rebecca (Bra). 16.00: Agatha/Rebecca (Bra)-Scoles/Flint (Usa), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Cannon/Sponcil (Usa). Venerdì 13.00: Ana Patrícia/Duda (Bra)-Scoles/Flint (Usa), Cannon/Sponcil (Usa)-Agatha/Rebecca (Bra).

Primo turno qualificazione uomini: Nicolaidis/Carracher (Aus)-Métral/Haussener (Sui) 0-2 (19-21, 17-21), Lupo/Rossi (Ita)-Canet/Rotar (Fra) 2-0 (21-14, 21-11), Van De Velde/Immers (Ned)-Heidrich/Dillier (Sui) 2-1 (21-18, 19-21, 15-11), Aye/Aye (Fra)-Mol/Berntsen (Nor) 1-2 (21-16, 12-21, 11-15), Herrera/Gavira (Esp)-Aravena/Droguett (Chi) 2-1 (15-21, 21-18, 15-12), Huber/Dressler (Aut)-Evandro/Arthur (Bra) 1-2 (21-18, 27-29, 18-20), Hörl/Horst (Aut)-Capogrosso/Capogrosso (Arg) 2-0 (21-18, 22-20).

Secondo turno qualificazioni uomini: Herrera/Gavira (Esp)-Mol/Berntsen (Nor) 2-1 (17-21, 21-19, 15-11), Van De Velde/Immers (Ned)-Lupo/Rossi (Ita) 0-2 (18-21, 16-21), Evandro/Arthur (Bra)-Hörl/Horst (Aut) 1-2 (19-21, 21-16, 9-15), Métral/Haussener (Sui)-Sepka/Semerad (Cze) 0-2 (15-21, 10-21)

Gironi maschili: Pool C. Domani 8.00: Bryl/Łosiak (Pol)-Hörl/Horst (Aut), Krou/Gauthier-Rat (Fra)-Pedro Solberg/Guto (Bra). Venerdì 8.00: Pedro Solberg/Guto (Bra)-Hörl/Horst (Aut), Krou/Gauthier-Rat (Fra)-Bryl/Łosiak (Pol). 15.00: Krou/Gauthier-Rat (Fra)-Hörl/Horst (Aut), Bryl/Łosiak (Pol)-Pedro Solberg/Guto (Bra).

Pool A. Domani 13.00: Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Sepka/Semerad (Cze), Mol/Sørum (Nor)-Partain/Benesh (Usa). Venerdì 11.00: Partain/Benesh (Usa)-Sepka/Semerad (Cze), Mol/Sørum (Nor)-Brouwer/Meeuwsen (Ned). 17.00: Mol/Sørum (Nor)-Sepka/Semerad (Cze), Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Partain/Benesh (Usa).

Pool D. Domani 14.00: Ehlers/Wickler (Ger)-Herrera/Gavira (Esp), Ranghieri/Carambula (Ita)-Krattiger/Breer (Sui). Venerdì 10.00: Krattiger/Breer (Sui)-Herrera/Gavira (Esp), Ranghieri/Carambula (Ita)-Ehlers/Wickler (Ger). 16.00: Ranghieri/Carambula (Ita)-Herrera/Gavira (Esp), Ehlers/Wickler (Ger)-Krattiger/Breer (Sui).

Pool B. Domani 15.00: George/Andre (Bra)-Lupo/Rossi, Cherif/Ahmed (Qat)-Grimalt/Grimalt (Chi). Venerdì 9.00: Grimalt/Grimalt (Chi)-Lupo/Rossi, Cherif/Ahmed (Qat)-George/Andre (Bra). 14.00: Cherif/Ahmed (Qat)-Lupo/Rossi, George/Andre (Bra)-Grimalt/Grimalt (Chi).

