ATP Umago 2023, arriva la pioggia in Croazia: sospeso e rinviato a domani il match tra Cecchinato e Shevchenko

È arrivata la pioggia sul torneo ATP 250 di Umago e Marco Cecchinato e Alexander Shevchenko sono stati dunque costretti a fermarsi sul risultato di 5-3 40-40 (e servizio per l’italiano) in favore del russo. Gli organizzatori del torneo hanno poi aspettato qualche decina di minuti con la speranza di assistere a un miglioramento, ma il tempo non è cambiato e si è quindi arrivati successivamente alla decisione di rinviare il match valido per il primo turno a domani.

La partita comincia con tre break di fila, che portano il punteggio sul 2-1 in favore di Shevchenko. Nel quarto gioco Cecchinato ha la chance per riagguantare il pareggio, ma il suo avversario si salva e poi sale sul 3-1. Caricato dall’allungo, il russo alza il suo livello e va in seguito prima sul 4-2 e successivamente, dopo aver sprecato due palle break nel settimo game, sul 5-3. A questo punto Cecchinato va a servire per restare nel set, ma poi la pioggia si intensifica sempre più e sul 40 pari arriva la sospensione. Poco più tardi, invece, ecco il rinvio definitivo a domani.

La partita riprenderà dunque mercoledì 26 luglio. L’ordine di gioco è già stato pubblicato e da lì si può vedere che Cecchinato e Shevchenko giocheranno nel primo incontro sul Goran Ivanisevic Stadium alle ore 16:00. Ricordiamo che chi vincerà tra l’italiano e il russo sfiderà poi agli ottavi l’azzurro Lorenzo Sonego (testa di serie n.2).

Foto: LaPresse