Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di atletica leggera, ha diramato le convocazioni per la staffetta 4×100 che correrà venerdì 21 luglio a Grosseto. Il quartetto tricolore sarà impegnato allo Stadio Zecchini, all’interno del programma della prima giornata dei Campionati Italiani juniores. La volata degli azzurri è stata programmata in extremis con l’intento di migliorare il 38.38 corso lo scorso 7 maggio a Firenze e di mettere al sicuro la qualificazione ai Mondiali di Budapest. L’Italia è infatti settima nella classifica che promuove gli otto migliori tempi alla rassegna iridata e deve cercare di limare quel crono per evitare spiacevoli sorprese (la finestra di qualificazione si chiuderà il 30 luglio).

Spiccano due Campioni Olimpici ovvero Filippo Tortu e Lorenzo Patta, che come ormai tradizione chiuderanno e apriranno la gara. La seconda frazione sarà affidata a Samuele Ceccarelli, Campione d’Europa dei 60 metri indoor che il giorno seguente correrà i 100 metri a Trieste. Questi tre atleti sono stati protagonisti anche agli Europei a squadre ormai un mesetto fa. Resta da definire chi sarà il terzo frazionista, visto che Fausto Desalu è infortunato e sarà assente al pari di Marcell Jacobs (il Campione Olimpico dei 100 metri si presenterà direttamente ai Mondiali).

Gli altri convocati sono Roberto Rigali (appena sceso a 10.25), l’ostacolista Lorenzo Simonelli e tre componenenti della 4×100 che ha conquistato l’oro agli Europei Under 23 (Eric Marek, Matteo Melluzzo, Marco Ricci). La Fidal ha già precisato che verranno composte due formazioni, che scenderanno in pista alle ore 18.45 contro Malta. Nel caso in cui i tempi realizzati non dovessero essere ritenuti soddisfacenti, si ripeterà alle ore 20.05.

CONVOCATI ITALIA 4X100 PER GROSSETO

Filippo Tortu

Lorenzo Patta

Samuele Ceccarelli

Roberto Rigali

Lorenzo Simonelli

Eric Marek

Matteo Melluzzo

Marco Ricci

Foto: Grana/FIDAL