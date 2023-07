Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo: Abi Mulyono e Sallsabillah vincono lo speed a Chamonix, Fossali 6°

La Coppa del Mondo di arrampicata sportiva è sbarcata a Chamonix (Francia) e oggi si è disputato il tabellone finale dello speed, la disciplina veloce che assegnerà medaglie alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nella gara maschile si è imposto l’indonesiano Rahmad Abi Mulyono con il tempo di 5.01, riuscendo a battere per quattro centesimi il kazako Rishat Khaibullin, mentre l’altro indonesiano Raharjati Nursamsa ha chiuso in terza posizione regolando il giapponese Jun Yasukawa. Il nostro Ludovico Fossali è stato eliminato ai quarti di finale e ha chiuso in sesta piazza, mentre Matteo Zurloni è caduto agli ottavi e si è fermato al dodicesimo posto.

Per Rahmad Abi Mulyono si tratta della prima affermazione in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante, prima di oggi il suo miglior piazzamento era stato il terzo posto nella tappa di Seoul dello scorso anno. L’indonesiano Veddriq Leonardo resta al comando della graduatoria generale con 3.470 punti, davanti ai cinesi Peng Wu (2.860) e Jianguo Long (2.510).

Nella gara femminile è arrivato il sigillo dell’indonesiana Rajiah Sallsabillah con il crono di 6.97, dopo aver dominato l’atto conclusivo contro la francese Victoire Andrier. L’altra indonesiana Nurul Iqamah ha completato il podio regolando la cinese Shaoqin Zhang. Giulia Randi è stata eliminata agli ottavi di finale e si è fermata al 16mo posto. Primo trionfo in carriera nel massimo circuito anche per Sallsabillah, mentre la polacca Natalia Kalucka resta al comando della classifica con 3.390 punti davanti alle indonesiane Desak Made Rita (3.225) e proprio Sallsabillah (3.015).

Foto: FASI