L’Italia cerca il primo oro dell’Europeo nella seconda giornata di finali della rassegna continentale di Kazan. Ieri azzurri sul podio per quattro volte, con tre argenti (tutti a un soffio dall’oro) e un bronzo, oggi sono tante le carte da medaglia per la spedizione italiana nelle sei gare che assegnano il titolo e che promettono grande spettacolo.

Si parte con i 50 stile libero donne con Silvia Di Pietro che ha bisogno di una grande prestazione per aspirare al bronzo, visto che, a meno di sorprese, i primi due gradini del podio sono già assegnati a Sjoestroem e Wasick, che preannunciano una grande battaglia, dopo l’antipasto di ieri nella prima frazione della staffetta. L’azzurra è apparsa solida nei primi due turni ed oggi proverà a giocarsela per il podio.

Protagonista a sorpresa nei 50 dorso potrebbe essere Michele Lamberti, il giovane figlio d’arte che ieri ha migliorato per due volte il record italiano e oggi prova a giocarsela per il podio in una gara che vede il russo Kolesnikov come grandissimo favorito. Tra i papabili per il podio c’è anche Lorenzo Mora, entrato con il quinto tempo. Azzurre favorite per i gradini più alti del podio nei 100 rana: le protagoniste più attese di questa gara sono Arianna Castiglioni e Martina Carraro, campionessa in carica. Attenzione alle russe Godun e Chikunova che sembrano però avere qualcosa in meno delle italiane.

Si preannuncia un grande spettacolo nella finale dei 100 farfalla uomini con il norvegese Zenimoto Hvas che ha già fatto vedere grandi cose in semifinale e potrebbe sopravanzare l’argento olimpico, l’ungherese Milak. Ci sarà anche l’azzurro Michele Lamberti, alla seconda finale di giornata.

Simona Quadarella, stavolta, negli 800 stile libero avrà un compito molto duro per vincere il nono oro olimpico consecutivo. La russa Kirpichnikova, ieri, ha impressionato in batteria e oggi l’azzurra si dovrà superare per riuscire ad avere la meglio sulla giovane russa. Da medaglia anche Martina Rita Caramignoli, entrata in finale con il terzo tempo. A chiude il programma ci sarà la finale della 4×50 mista maschile con l’Italia, che ha sfatato il tabu dei misti con un argento meraviglioso a Tokyo, che proverà a sopravanzare i padroni di casa della Russia. Attenzione anche all’Olanda.

