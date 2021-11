NBA 2021-2022: i risultati della notte (12 novembre). 76ers e Pacers corsari, rimonta Clippers sugli Heat

Tre le partite disputate nella notte NBA, ma tutte tirate e con risultati che hanno rispecchiato diverse situazioni. Da una parte c’è l’equilibrio che ancora regna per larghi tratti, dall’altra la fine di vari momenti positivi e qualche difficoltà di squadre che si erano finora messe in particolare evidenza.

I Toronto Raptors (7-8) trovano il modo di battere i Philadelphia 76ers (8-5) per 109-115: partita piuttosto incerta e decisa dal recupero dei canadesi nella seconda metà di gara. 32 i punti di Fred VanVleet con 6/11 da tre, mentre OG Anunoby e Gary Trent Jr. ne assommano 20 a testa; dall’altra parte non bastano i 33 di Tyrese Maxey in una serata senza Joel Embiid (oltre alla ben nota situazione Ben Simmons, che però ormai appartiene di fatto a una sfera che col campo c’entra molto poco).

Sorridono anche gli Indiana Pacers (5-8), che riescono a battere fuori casa gli Utah Jazz (8-4) per 100-111 grazie a una gran serata di Malcolm Brogdon, autore di 30 punti, e di TJ McConnell, che dalla panchina ne mette a segno 21. Dall’altra parte, nonostante i 26 di Donovan Mitchell e i 19 con 11 rimbalzi di Rudy Gobert, la franchigia di Salt Lake City non risale da dei brutti primi 24 minuti e mai riesce realmente a riavvicinarsi. Rissa selvaggia nel finale con quattro espulsi tra cui gli stesso Gobert e Mitchell.

Vincono anche i Los Angeles Clippers (7-4), unici della notte a vincere in casa, nella fattispecie allo Staples Center. Battaglia vera con i Miami Heat (7-5) finita 112-109: sono i 27 di Paul George, i 22 di Reggie Jackson e i 21 di Eric Bledsoe a ribaltare una situazione che nel primo quarto recitava 18-40 Heat. Non termina propriamente in modo felice la serata per Bam Adebayo, nonostante la doppia doppia da 30 punti e 11 rimbalzi; 25 invece per Kyle Lowry, 23 per Tyler Herro.

Foto: LaPresse